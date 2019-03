Kleinmachnow

Nachdem eine Schülerin der Waldorfschule Kleinmachnow an Windpocken erkrankt ist, müssen nun alle Kinder ohne Impfschutz zu Hause bleiben. Das berichtete am Donnerstag die B.Z. Berlin. Dem Bericht zufolge hatte das Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmark angeordnet, alle Impfausweise der Schüler in den Klassen 1 bis 8 zu prüfen. Wer keine Impfung nachweisen kann, ist bis zum 30. März vom Unterricht ausgeschlossen.

Ausbreitung soll mit Anordnung verhindert werden

Windpocken sind eine hochansteckende Infektionskrankheit. Dabei ist der Name bezeichnend, denn die Windpocken können sich als Tröpfcheninfektion selbst über einen größeren Abstand durch den „Wind“ übertragen.

Mit der Anordnung will das Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmarkt eine weitere Ausbreitung der Krankheit verhindern.

Von MAZonline