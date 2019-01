Kleinmachnow

Bei einer Bewohnerin in der Straße An der Stammbahn war der Schock groß, als sie am Mittwochnachmittag in ihre Wohnung zurückkehrte: Unbekannte waren durch das Küchenfenster eingebrochen und hatten sämtliche Räume durchkämmt, auf der Suche nach Wertvollem. Sie wurden fündig. Schmuck im Wert von einer mittleren vierstelligen Summe haben sie gestohlen. Die Polizei konnte nur eine Anzeige aufnehmen und die Spuren sichern.

Von MAZonline