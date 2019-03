Kleinmachnow

Wildschweine rennen durch Wohngebiete und zerstören die Gärten der Anwohner, ein Tier verwüstete vor kurzem sogar einen Friseursalon. In Kleinmachnow und Stahnsdorf ist das Schwarzwild zur Plage geworden – zum Leidwesen vieler Bürger. Mit Fallen, Pfeil und Bogen wollen Jäger und Gemeinden den Tieren den Kampf ansagen. Darauf einigten sich jetzt rund 20 Jagd- und Wildtierexperten in einem Fachgespräch.

Doch kann das wirklich gelingen? Was genau kommt da auf die Menschen in Kleinmachnow und Stahnsdorf zu? Und was ist der Grund für die Probleme? Das ist Thema des MAZ-Talks „ Wildschweine im Ort – und nun?“ am Dienstag, 12. März, um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses in Kleinmachnow.

Auf dem Podium sitzen an dem Abend fünf Experten: Der Bürgermeister der Gemeinde Kleinmachnow, Michael Grubert ( SPD), der Vorsitzende der Jagdgenossenschaft Stahnsdorf-Kleinmachnow, Hubertus Welsch, der Verwalter des Südwestkirchhofs, Olaf Ihlefeldt, sowie die Wildtierexperten Egbert Gleich (Kompetenzzentrum Eberswalde) und Hans-Dieter Pfannenstiel (emeritiert). Es moderiert Anna Sprockhoff, Leiterin der MAZ-Lokalredaktion.

Die geplanten Maßnahmen gegen die Wildschweinplage sind umstritten, vor allem die Fallenjagd und den Einsatz von Pfeil und Bogen lehnen viele Tierschützer ab. Gleichzeitig fordern Anwohner in Stahnsdorf und Kleinmachnow, dass endlich etwas gegen die Wildschweine unternommen wird. Mit den Experten auf dem Podium und den Zuhörern sollen an dem Abend Lösungen diskutiert werden.

Eintritt nur mit Anmeldung

MAZ-Talk „ Wildschweine im Ort – und nun?“, 12. März, 19 Uhr, Bürgersaal im Rathaus Kleinmachnow, Adolf-Grimme-Ring 10, 14532 Kleinmachnow. Der Eintritt ist für MAZ-Abonnenten inklusive einer Begleitperson bei Vorlage der Abo-Plus-Karte frei. Nichtabonnenten zahlen 3 Euro pro Person. Hier können Sie sich für die Veranstaltung anmelden.

