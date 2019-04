Region Teltow

Bereits zum achten Mal können die Einwohner der Region Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf online darüber abstimmen, welche Filme sie in diesem Open-air-Kino-Sommer 2019 sehen wollen. Das Voting startet am 18. April auf den jeweiligen Internetseiten der drei Kommunen www.teltow.de, www.kleinmachnow.de und www.stahnsdorf.de. Das Freiluft-Event steht in diesem Jahr unter dem Motto: „Musik liegt in der Luft“. Im Vorjahr hatten die drei Bürgermeister das Programm zusammengestellt.

Das Organisationsteam des Open-air-Kino-Sommers hat für die achte Auflage des Events zehn Musikfilme aus den Jahren 1977 bis 2018 zusammengetragen, aus denen die Einwohner bis zum 5. Mai ihre sechs Favoriten auswählen können, die später auf den Freilicht-Leinwänden auf dem Marktplatz der Teltower Altstadt, im Innenhof des Rathauses in Kleinmachnow beziehungsweise auf der Freifläche neben dem Stahnsdorfer Gemeindezentrum in der Annastraße 3 in Stahnsdorf gezeigt werden sollen. Nach dem Ende des Votings am 5. Mai wird das Ergebnis ausgewertet und anschließend ebenfalls auf den kommunalen Internetseiten angezeigt. Zur Auswahl stehen diesmal: „Beat Street“ (1984), „Bohemian Rhapsody“ (2018), „Crazy Heart“ (2009), „ Dirty Dancing“ (1987), „Footloose – Remake“ (2011), „Grease“ (1978), „La La Land“ (2017), „Mitten ins Herz“ (2007), „Saturday Night Fever“ (1977), „Walk the Line“ (2005).

Bei der Terminauswahl wurde der verhältnismäßig frühe Beginn der Sommerferien 2019 in Brandenburg berücksichtigt. Darum startet die Kinoreihe bereits am 22. Juni um 22 Uhr auf dem Teltower Marktplatz. Lediglich der letzte Termin des diesjährigen Open-air-Kino-Sommers wurde außerhalb der Sommerferien festgelegt. Der letzte Film beschließt am 17. August ab 21 Uhr auf dem Innenhof des Rathauses in Kleinmachnow das diesjährige Event.

Alle Termine auf einen Blick: Samstag, 22. Juni, 22 Uhr, Teltow, Marktplatz, Samstag, 29. Juni, 22 Uhr, Stahnsdorf, Wiese am Gemeindezentrum, Samstag, 13. Juli, 22 Uhr, Kleinmachnow, Innenhof des Rathauses, Samstag, 20. Juli, 22 Uhr, Teltow, Marktplatz, Samstag, 27. Juli, 22 Uhr, Stahnsdorf, Wiese am Gemeindezentrum, Samstag, 17. August, 21 Uhr, Kleinmachnow, Innenhof des Rathauses.

Der „Interkommunale Kinosommer“ findet seit 2012 statt und ist eine Kooperation der Stadt Teltow mit den Gemeinden Kleinmachnow und Stahnsdorf. Zu den jeweiligen Vorführungen können Kissen und Decken mitgebracht werden. Bei Regen finden die Vorführungen in den Veranstaltungssälen der Rathäuser in Teltow und Kleinmachnow beziehungsweise im Sitzungssaal des Gemeindezentrums Stahnsdorf statt. Für ein Imbiss- und Getränkeangebot zu den jeweiligen Filmvorführungen ist gesorgt, der Eintritt ist frei.

Von Heinz Helwig