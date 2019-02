Kleinmachnow Plage in Kleinmachnow - Wildschwein-Jäger sollen belohnt und Fütternde bestraft werden Politik und Gemeinde sagen dem Wildschwein-Problem in Kleinmachnow den Kampf an: Bei illegaler Fütterung droht eine Geldstrafe von bis 5000 Euro. Außerdem fordert die Fraktion SPD/Pro eine Abschussprämie.

In einem Wäldchen an der Förster-Funke-Allee in Kleinmachnow wurde bereits mehrfach Futter für die Tiere ausgelegt. Quelle: Maximilian Tauscher