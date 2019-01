Kloster Lehnin

Die Gemeinde Kloster Lehnin trauert um den langjährigen Kommunalpolitiker Bodo Puschner aus Damsdorf. Der einstige ehrenamtliche Damsdorfer Bürgermeister (1993 -1998) war am vergangenen Sonnabend im Alter von 77 Jahren verstorben. „Ich werde ihn als klugen, lebensfrohen und belesenen Menschen in Erinnerung behalten“, sagte Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner der MAZ. Brückner trat 1998 die Nachfolge als Gemeindeoberhaupt in Damsdorf an. Puschner blieb der Kommunalpolitik auch nach dem Wechsel weiter eng verbunden.

Schweigeminute eingelegt

Als Christdemokrat vertrat er seine Partei in der Gemeindevertretung von Kloster Lehnin sowie im Kreistag von Potsdam-Mittelmark. Ihm zu Ehren legte der CDU-Gemeindeverband Kloster Lehnin-Groß Kreutz ( Havel) am Sonntag beim Neujahrsempfang eine Schweigeminute ein. Vorsitzender Franz-Herbert Schäfer verwies in seinen Erinnerungen an die Tätigkeit Puschners als Lehrer: „Er hat in seinem Beruf Hunderte von jungen Menschen auf dem Weg zur Selbstständigkeit freundlich und kompetent begleitet.“ Puschner ging in seiner Freizeit auf die Jagd, war Sportfischer und über 40 Jahre Mitglied im Sportverein Blau-Weiß Damsdorf.

Von Frank Bürstenbinder