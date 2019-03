Damsdorf

In Damsdorf häufen sich Beschwerden über Lastwagen, die zum Wohnpark Havelland fahren. Dort entstehen binnen der nächsten zwei Jahre über 70 neue Häuser. Im jüngsten Bauausschuss der Gemeinde Kloster Lehnin nun beklagte ein Anwohner den Baustellenverkehr. Dieser bringe eine Lärmbelästigung mit sich. „Ich bin in Sorge um den Zustand der Straßen“, so der der Damsdorfer.

Bauamtsleiterin Angela Böttge bestätigte, dass bereits Beschwerden von Anwohnern bei der Gemeindeverwaltung von Kloster Lehnin eingegangen seien. „Wir nehmen das sehr ernst.“ Wenn die Straßen eingeschränkt werden würden für große Fahrzeuge, könnten auch Lieferverkehr und Entsorger dort nicht mehr fahren. Vom Investor gebe es noch keine Rückmeldung, aber die Gemeinde suche dazu mit ihm das Gespräch. „Ob eine andere Verkehrsführung kommt, kann ich noch nicht sagen“, so Böttge. „Wir versuchen, zu einem Kompromiss zu kommen. Das ist angeschoben.“ Bürgermeister Uwe Brückner sagte dazu: „Wir sind dran.“

Von Marion von Imhoff