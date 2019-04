Kloster Lehnin

Eine neue politische Gruppierung drängt in den Kloster Lehniner Gemeinderat. Aus der Umweltschutzszene hat sich eine Gruppe von Männern und Frauen gebildet, die in die Kommunalpolitik strebt. Sie fordert transparente Entscheidungen und mehr Umweltschutz.

Zehn Mitglieder des Vereins Baumfreunde Kloster Lehnin, der sich auch gegen Windkraftanlagen in Wäldern starkmacht, treten am 26. Mai bei den brandenburgischen Kommunalwahlen an. Sie haben sich nach Angaben von Vereinssprecherin Waltraud Plarre als Kandidaten der Freien Wähler aufstellen lassen.

Die Lehninerin Waltraud Plarre von den Baumfreunden bei einer Veranstaltung am 27. März. Sie ist Sprecherin des Vereins von Umweltschützern. Quelle: Rüdiger Böhme

Bisher sitzen vier Fraktionen im Gemeinderat von Kloster Lehnin. Stärkste Fraktion ist die der SPD, Feuerwehr-Vereine und Bürgernähe mit zehn Sitzen. CDU und Freie Bürger und Bauern haben je vier Sitze inne, die Linke drei.

Verein kämpft gegen Windkraft in Wäldern

Seit Monaten machen sich die Vereinsmitglieder für Baumschutz stark, arbeiten an einer Baumschutzsatzung, besuchen zahlreich Ausschuss- und Gemeindevertretersitzungen und sammeln Unterschriften gegen geplante Windkraftanlagen bei Göhlsdorf. Lehnins Ortsvorsteher Frank Niewar ( SPD) war einer derjenigen, der die Umweltaktivisten ermutigte, für den Gemeinderat zu kandidieren.

Die gefällten Linden in Lehnin: Kahlschlag in der Belziger Straße im Februar 2018. Quelle: Marion von Imhoff

Impuls für die Vereinsgründung der Baumfreunde war die Fällung von 23 stattlichen Linden in der Belziger Straße in Lehnin vor rund einem Jahr, im Februar 2018. Die über hundert Jahre alten Bäume mussten für den Ausbau der Ortsdurchfahrt weichen. Aus dem Protest gegen das Fällen der Allee fanden Naturschützer zusammen, die später den Verein gründeten.

Klage über fehlende Informationen

Auf der Homepage der Baumfreunde heißt es, eine Initiative Lehniner Bürger habe den Verein gegründet wegen „ihrer Betroffenheit über massive Baumfällungen auf dem Gemeindegebiet“. Und weiter: „Auslöser waren die Abholzung der alten Alleebäume in der Belziger Straße und der verstümmelnde Rückschnitt der Linden in der Lindenstraße Anfang 2018.“ Die Baumfreunde teilen weiter mit: „Großer Unmut besteht hinsichtlich fehlender Information und Publizierung der Maßnahmen und Begründungen der Entscheidungsträger.“

Die Bäume waren über 100 Jahre alt. Quelle: Marion von Imhoff

Doch stimmt das? Gab es wirklich keine öffentlichen Informationen vor der Fällung, war diese quasi eine Nacht- und Nebelaktion: Tatsächlich war die drohende Fällung der Allee bereits im August 2018 und somit ein halbes Jahr vorher öffentlich bekannt geworden. Die MAZ brachte dazu mehrere Beiträge Monate vor der Rodung.

Damals sprach Ortsvorsteher Frank Niewar offen von seiner Befürchtung, die Linden seien nicht mehr standsicher. Es bestehe die Sorge, bei starken Stürmen könnten die Bäume umstürzen und Menschen verletzen. Aus diesem Grunde kämpfte der Ortsbeirat für deren Fällung. Darüber berichtete die MAZ am 29. August 2017 zum ersten Mal.

Ein Foto vom Sommer 2017, als die drohende Fällung der Lindenallee bekannt geworden ist. Quelle: Marion von Imhoff

Doch der erste öffentliche Protest rührte sich erst sechs Monate später, nämlich wenige Tage vor der Fällung im Februar 2018. Der Nabu versuchte, die Linden zu retten, und forderte in einem offenen Brief deren Erhalt. Auch darüber berichtete die MAZ. Doch auch da schloss sich kein Bürger dem Protest an.

Schließlich rückte eine Firma an und fällte die Bäume mit Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde binnen weniger Tage. Erst da, als es zu spät war für eine Protestaktion, wurden Umweltschützer wach. Auf die Baumstümpfe legten sie Blumen als Zeichen der Trauer.

Trauerveranstaltung für Linden

Die Lehninerin Kirsten Storbeck war eine der Initiatorinnen für einen „Trauerveranstaltung“ Mitte März 2018 für die gefällten Linden. Sie gehört nun auch zu den Vereinsmitgliedern, die nun für das Gemeindeparlament kandidieren.

Weitere Kandidaten sind neben Waltraud Plarre unter anderem noch Günter Rauhut, Sandra Leue, Steffen Kangowski und Vereinsvorsitzender Tilo Schade.

Von Marion von Imhoff