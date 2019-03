Krahne

Durchaus als Rüge am Vorgehen der Gemeinde Kloster Lehnin ist eine Stellungnahme des Landkreises Potsdam-Mittelmark zum Sirenenstreit zu verstehen. So teilt Pressesprecherin Andrea Metzler mit, dass der von der Gemeinde aufgestellte Sirenenmast in unmittelbarer Nähe des Gutshauses in Krahne störend sei.

„Der Sirenenmast ist unstrittig eine Beeinträchtigung der Umgebung des Denkmals“, heißt es seitens der Unteren Denkmalschutzbehörde. „Jedoch nicht in so erheblichem Maße, als dass ein ordnungsbehördliches Einschreiten gerechtfertigt wäre“, so Andrea Metzler. „Die technische Notwenigkeit und der Sicherheitsfaktor im Sinne eines öffentlichen Interesses überwiegen hier.“

Gemeinde beantragte Erlaubnis

Die Feuerwehrsirene befand sich bisher nach Angaben des Denkmalschutzamtes über viele Jahrzehnte auf dem Dach des Gutshauses. Die anstehende Dachsanierung machte jedoch ein Umsetzen notwendig. Die Gemeinde habe dazu einen Antrag auf denkmalrechtliche Erlaubnis gestellt. „Diese wurde auch erteilt, jedoch mit der Auflage, den endgültigen Standort vor Baubeginn abzustimmen. Das ist nicht erfolgt“, so Metzler.

Gut eingelebt: Martina Breyer und ihr Mann Lutz Raschke sanieren seit Jahren das Gutshaus in Krahne. Quelle: Christine Lummert

Die Gemeinde hat den Sirenenmast zwischen Feuerwehrgerätehaus und Gutshaus aufgestellt. „Als Alternativstandort war der Dorfplatz im Gespräch“, so Metzler. Doch auch dieser Ort schien den Denkmalschutzamt nicht ideal: „Hier wäre zusätzlich auch eine optische Beeinträchtigung der Blickbeziehung zwischen Kirche und Gutshof gegeben“, heißt es.

Wie berichtet, kritisiert die Eigentümerin des Gutshauses, Martina Breyer, die Gemeinde für das Aufstellen des Sirenenmastes wenige Meter neben dem Gebäude.

Von Marion von Imhoff