Nahmitz

Die Nahmitzer können einen neuen Veranstaltungstipp in ihren Kalender aufnehmen. Das erste Dorfsingen in der Nahmitzer Kirche lockte rund 40 Sangesfreunde an und die hatten eine Stunde lang richtig Spaß. Weil Idee und Umsetzung so gut ankamen, wird am 16. Mai gleich weitergeträllert und noch mehr Mitsänger können dann gerne einstimmen.

Zur Galerie Vom Volkslied bis zum Schlager-Hit: Zum ersten Mal trafen sich die Nahmitzer zum Dorfsingen in ihrer Kirche. Die kam so gut an, dass im Mai gleich weitergeträllert wird.

Aufgefordert sind ausdrücklich auch alle, die sonst nur heimlich unter der Dusche singen oder ausschließlich im Duett mit dem Autoradio ihre Lieblingshits intonieren.

Schließlich ist die Ideengeberin für die ganze Veranstaltung, nach eigenem Bekenntnis, stimmlich auch keine große Leuchte. „Wenn in der Nahmitzer Kirche Gottesdienst ist, sagt unsere Küsterin manchmal, ich soll nicht so laut singen, weil manches etwas falsch klingt“, erzählte Cornelia Metten.

Inspiriert vom Rudelsingen

Schon vor zwei Jahren hatte sie den ersten Gedanken an ein gemeinsames Dorfsingen, nachdem sie im Ruhrgebiet bei einem sogenannten „Rudelsingen“ dabei war. Dort treffen sich Menschen, die nie den Sprung in einen Chor schaffen oder dafür keine Zeit haben, aber trotzdem gerne mal zusammen mit anderen ein paar Lieder anstimmen wollen.

Für die Premiere in Nahmitz holte sich Cornelia Metten Unterstützung bei der Kirchenmusikerin Maria Schuke, die je nach Lied, den improvisierten Chor mit der Gitarre oder an der Orgel begleitete. Zuerst standen bekannte Volkslieder auf dem Programm.

Karaoke aus voller Kehle

Dann wurde es moderner. Auf einer extra installierten Leinwand flimmerten per Karaoke-Programm unter anderem die Texte von „Marmor, Stein und Eisen bricht“ und „Über sieben Brücken“ über den Schirm und alle sangen enthusiastisch mit.

Am Ende setzte sich Maria Schuke an die Orgel und mit dem Kirchenlied „Lobe den Herrn“ und Matthias Claudius’ „Der Mond ist aufgegangen“ verabschiedeten sich die begeisterten Sänger von einer gelungenen Premiere.

Von Christine Lummert