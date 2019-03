Damsdorf

Lehniner Feuerwehrleute haben am Freitag gegen 10.30 Uhr eine lange Ölspur gebunden, die an der Landstraße 86 am Damsdorfer Kreisel begann und in den Ort hineinführte. Dadurch kam es zu leichteren und kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

Der Kreisel ist die Verbindung zur Landstraße 861 nach Göhlsdorf und zum Ortseingang nach Damsdorf. Die Besatzungen zweier Einsatzfahrzeuge rückten aus.

Die Ölspur im Kreisel wäre insbesondere für Motorradfahrer gefährlich geworden, die leicht weggerutscht wären.

Von Marion von Imhoff