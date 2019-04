Lehnin

Ein vier Jahre altes Kind hat bei einem Unfall am Mittwoch zwischen Damsdorf und Lehnin eine Platzwunde am Kopf erlitten. Ein 50 Jahre alter Passatfahrer, der von der Autobahn kam, hatte die Vorfahrt des Wagens missachtet, in dem das Kind saß. Am Steuer war eine 26 Jahre alte Frau. Sie war auf der Landesstraße 86 unterwegs.

Rettungssanitäter behandelten das Kind nach Polizeiangaben ambulant. Es entstand ein Sachschaden von 7000 Euro. Gegen den Passatfahrer ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von MAZonline