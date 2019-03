Reckahn

Einen glühenden Appell an die Frauen in Potsdam-Mittelmark, sich in die Politik einzumischen, am besten als Kommunalpolitikerinnen, hat am Mittwochabend ein Forum im Schloss Reckahn ausgesandt. Organisiert vom Kreislandfrauenverband Potsdam-Mittelmark anlässlich der Brandenburgischen Frauenwoche, debattierten sechs Politikerinnen über Engagement in den Kommunalparlamenten. Petra Müller, die Vorsitzender der Kreislandfrauen, geht mit gutem Beispiel voran: Die 62-jährige Reckahnerin und Diplom-Agraringenieurin kandidiert am 26. Mai für den Kreistag.

Eindringlich warb Müller für eine höhere Wahlbeteiligung. In Kloster Lehnin ging bei den jüngsten Kommunalwahlen 2014 nicht einmal jeder Zweite zur Wahl. Die Beteiligung lag bei 48,2 Prozent. „Es kann nicht sein, dass so leichtfertig mit dem Wahlrecht umgegangen wird“, so Müller. Immerhin war Titel der Veranstaltung „100 Jahre Frauenwahlrecht“. Das ländliche Potsdam-Mittelmark müsse im Kreistag auch Gewicht haben, nicht nur die Speckgürtel-Region Stahnsdorf, Teltow und Kleinmachnow.

Langjährig engagiert in Parlamenten

Im Plenum diskutierten die Brandenburger Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann ( CDU), die Netzener Ortsvorsteherin Doris Triebsch von der Wählergruppe Bürgernähe. Sie ist die einzige Frau in dem Ortsbeirat und in der Kommunalpolitik seit 1998. Sie sei als Einzelkandidatin anfangs angetreten: „Das war ein großer Fehler, man braucht eine große Truppe.“

Mit dabei auch Anne Baaske aus Lütte. Die Juristin und Geschäftsführerin des Awo-Landesverbandes, seit 1998 bei der SPD, saß neun Jahre im Kreistag von Dahme-Spree. Anne Baaske tritt in der Region um Brandenburg als Kandidatin für den Kreistag an. Mit dabei war auch die SPD-Kreistagsabgeordnete Melanie Balzer aus Linthe, Mitglied im SPD-Landesvorstand. Seit elf Jahren ist die Mutter von vier Kindern politisch aktiv.

Mit ihren Lebensläufen werben

Kerstin Baier sitzt seit zehn Jahren als Parteilose für Bündnis 90/Die Grünen im Kreisparlament. Sie ist Geschäftsführerin des Abwasserzweckverbandes Planetal. Rita Neumann, Chefin des Gutes Schmerwitz, brachte den mehr als 60 Zuhörerinnen und zwei Zuhörern ihr Dorf Benken näher. Dort ist die Kreistagsabgeordnete für die Wählergruppe Freie Bürger und Bauern seit 18 Jahren im Ortsparlament aktiv. Anja-Christin Faber, Geschäftsführerin des Brandenburger Landfrauenverbandes, moderierte die Veranstaltung.

Es waren vor allem ihre eigenen Lebensläufe, mit denen die Frauen ihren Geschlechtsgenossinnen Mut machen möchten, es ihnen gleichzutun. Etwas zu kurz indes griff wohl Melanie Balzer, als sie sagte: „Was braucht man da für Kompetenz, es geht in der Kommunalpolitik um Parkbänke und kaputte Laternen.“

Gegen Männer durchsetzen

Anne Baaske rückte das gerade mit ihrer Schilderung, wie sie als Kreistagsabgeordnete in einen Klinik-Aufsichtsrat kam und sich dafür gegen Männer durchsetzen musste, die die Posten unter sich verteilen wollten. Die hätten sie als Frau lieber nur im Sozialausschuss gesehen, in dem saß sie zusätzlich ebenso wie im Jugendhilfeausschuss. Da war wohl jedem im Publikum klar, dass auch Kommunalpolitik Biss braucht und mehr Themenvielfalt bietet als Laternen und Bänke.

Überhaupt ging es auch viel um die das Verhältnis zu den Männern in der Kommunalpolitik. Im Kreistag sitzen 15 Frauen und und 43 Männer. Den Frauenanteil zu verdoppeln, rief Melanie Balzer zum Ziel aus.

Pro und Contra Parität

Natürlich ging es auch um das neue Paritätsgesetz, das ab 2022 im brandenburgischen Landtag den Frauenanteil erhöhen soll. „Beim Wort Quotenfrau oder Powerfrau rege ich mich auf“, sagte Melanie Balzer. „Die Mischung macht’s, auch in der Landwirtschaft fehlen Frauen“, sagte Rita Neumann. „Frauen verstecken sich gerne, sagen, sie haben Job und Kinder, lass es mal die Männer machen mit der Politik, aber genau das ist falsch.“

Dietlind Tiemann lehnt das Paritätsgesetz ab: „Es ist ein Aushebeln der Demokratie.“ Landfrauen-Geschäftsführerin Anja Faber ist allein schon über die Debatte froh: „Wir reden seitdem so viel über Frauen in der Politik wie lange nicht mehr.“

