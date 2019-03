Lehnin

Eine 53 Jahre alte Frau hat am Mittwochvormittag vor einem Lebensmittelgeschäft in Lehnin mit ihrem Auto einen VW beim Ausparken gerammt. Zeugen alarmierten die Polizei. Diese stoppten die Frau und ließen sie in das Alkoholtestgerät pusten. Der Wert: 3,02 Promille.

In einem nahen Krankenhaus wurde der Frau Blut abgenommen, ebenso der Führerschein. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen die Lehninerin ermittelt die Kripo nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr und Fahrerflucht.

