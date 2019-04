Lehnin

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Holz ist dafür da, um eines Tages geerntet zu werden. Wir alle wollen Möbel, Dachstühle, Spielzeug und Papier. Bis es soweit ist, können wir uns an den Bäumen erfreuen und durch Wälder wandern. Für unzählige Tierarten sind sie wichtiger Lebensraum. Es kommt auf die Nachhaltigkeit an. Dazu gehört es, dass nicht mehr Bäume eingeschlagen als nachgepflanzt werden. Nach diesem Prinzip wird auch im Landeswald bei Lehnin gewirtschaftet. Doch in der sensiblen Mittelheide sieht es schlimm aus. Wo der Naturschutz oberstes Gebot ist, hat das Fällkommando rabiate Arbeit geleistet. Wir brauchen keine besenreinen Wälder. Aber so, wie die Mittelheide hinterlassen wurde, kann es nicht bleiben. Dafür kann jeder gerne seine Unterschrift geben.

Von Frank Bürstenbinder