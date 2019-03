Lehnin

Von seiner Kindheit an der Oder in einem Dorf mit 127 Einwohnern hat am Mittwochabend Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) in Lehnin farbenprächtig erzählt. Selbst welche Aufgabe er als kleiner Junge hatte, wenn ein Schwein auf dem Hof seiner Familie geschlachtet wurde, erfuhren die Zuhörer. Woidke, der damals in den 60er und 70er Jahren die Fleischbrühe und frische Würste an die Nachbarn verteilen durfte, war zu Gast bei den Lehniner Gesprächen des Evangelischen Diakonissenhauses Berlin-Teltow-Lehnin.

„Leben auf dem Land, Leben in der Stadt“ war das Thema des Abends. Da passte die Schilderung von der Fleischbrühe in einem schlenkernden Eimer am Lenker eines Kinderfahrrads ganz gut. Doch nicht nur das: Der Theologische Vorstand Pfarrer Matthias Blume sprach mit dem Ministerpräsidenten über die „Zukunft Brandenburgs“.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke mit Pfarrer Matthias Blume (v. li.) vom Diakonissenhaus Berlin-Teltow-Lehnin. Quelle: Rüdiger Böhme

In dem zweistündigen Gespräch im Lothar-Kreyssig-Haus am Klosterkirchplatz ging es daher vor allem um den Strukturwandel durch Kohleausstieg, schnelles Internet und G 5-Ausschreibung und die Bedeutung Europas für Brandenburg und natürlich um Bildung.

Der schönste Satz, den Woidke sagte, war der Verweis auf die Ausbildung seiner Tochter zur Erzieherin: „Ich leiste also als Vater persönlich meinen Beitrag zur Verbesserung der Kita-Situation.“ Blume konterte: „Wenn Ihre Tochter einen Job sucht, kann sie sich sehr gerne an uns wenden.“ Das Diakonissenhaus betreibt als Sozialträger neben Kliniken, Altenhilfeeinrichtungen und Hospizen unter anderem auch sechs Kindergärten in Lehnin, Teltow und Luckau.

Zu G 5 sagte Woidke, dass diese Entwicklung besonders für die Agrarwirtschaft von höchster Bedeutung sei. Da war zuvor die Frage aufgekommen, ob an jeder Milchkanne auf dem Dorf schnelles Internet nötig sei.

Von Marion von Imhoff