Zum Bau der Reichsautobahnen wurde nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten bereits im Juni 1933 ein Gesetz erlassen und entsprechende Oberste Bauleitungen eingerichtet. Für einen Teilabschnitt der heutigen A 2 (1933 war noch von Strecke Nummer 4 die Rede) war die Berliner Bauleitung zuständig.

Nahmitz (Kloster Lehnin) lag am Bauabschnitt von Groß Kreutz bis Schermen ( Möser in Sachsen-Anhalt) und wurde als Standort für ein Autobahnlager gewählt. Dieses aus standardisierten und beheizbaren Baracken errichtete Lager befand sich nördlich der Streckenführung etwa in Höhe des heutigen Ausstellungsgeländes für Musterhäuser.

Die Arbeiter, darunter welche aus Danzig und aus Sachsen, lebten darin über einen längeren Zeitraum und wurden täglich mit drei Mahlzeiten versorgt. Über dieses Autobahnlager existiert ein in Privatbesitz befindliches Fotoalbum.

Zur Galerie Unmittelbar neben der Schnellstraße befand sich das Lager, in dem die Arbeiter Mitte der 30er Jahre untergebracht waren.

Darin enthalten sind Aufnahmen aus den Jahren 1936 und 1937 des Berliner „Werkphotographen“ Erich Welke, versehen mit der Widmung: „Zur steten Erinnerung an die schöne Autobahnzeit 1936/1937 – gewidmet von Erich Welke, genannt Taxe.“ Die Autobahn ist an dieser Stelle im Sommer 1936 für den Verkehr frei gegeben worden.

