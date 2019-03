Nahmitz

Das Wetter war nicht nicht besonders wandertauglich. Der Dauerregen tropfte stetig auf die Schirme. Trotzdem fanden sich etwa 20 Teilnehmer, die im Rahmen der Aktion der „ Ortsspaziergänge“ durch Nahmitz unterwegs waren. Initiiert von der Gemeindeverwaltung, wird in allen Ortsteilen nach den Besonderheiten gesucht, die schließlich in eine verbesserte Tourismuskonzeption für Kloster Lehnin einfließen sollen.

Zur Galerie Die Regentropfen fielen stetig. Die Nahmitzer und ihre Gäste trotzten aber dem Wetter und steuerten auf ihrer Runde durch das Dorf alle Sehenswürdigkeiten an.

Die Idee schließt an das Projekt „Stadt – Land gestalten“ der Brandenburgischen Architektenkammer an, das vor zwei Jahren in der gesamten Gemeinde lief. Die Nahmitzer hatten zudem im Laufe des letzten Jahres die Gelegenheit, in einem gesonderten Projekt für die Ortsgestaltung zahlreiche Ideen für die künftige Entwicklung ihres Dorfes zu entwerfen.

Wunsch nach einem Dorfgemeinschaftshaus

Der Nahmitzer Ortsvorsteher Klaus Wendler und weitere Projektteilnehmer hatten deshalb beim Ortsspaziergang nicht nur eine Menge zu erzählen, sondern konnten den Wanderern auch erste Ergebnisse im Ortsbild präsentieren.

Los ging es in der historischen Ortsmitte, die von der Kirche, vorbei an der alten Schule und der Gaststätte, bis hin zur Turnhalle reicht, die heute ein Mittelpunkt des Dorflebens ist. „Unser großer Wunsch ist allerdings ein eigens Gemeindezentrum“, betonte Wendler. Ein Treffpunkt für Vereine, gesellige Veranstaltungen oder ein Ort für größere Familienfeiern fehlt der Dorfgemeinschaft. „Es gibt zwar Räume, die an die Turnhalle und das Feuerwehrgerätehaus angeschlossen sind“, sagte Wendler. Aber ideal sei das alles nicht.

Schön gelegen, aber ohne Strand

Ein Platz für einen Neubau haben die Ortsgestalter schon ausgemacht.Von der Brücke über die Wasserverbindung zwischen Netzener See und Klostersee zeigte Wendler auf die ausgedehnte Wiese hinter dem alten Schulhaus, das heute eine Arztpraxis beherbergt. „Hier wäre Platz, wir hätten Zugang zum Wasser und es ließe sich vieles umsetzen.“ Ob und wann sich der Traum für ein Dorfgemeinschaftshaus verwirklichen lässt, steht allerdings noch in den Sternen.

Ein zweiter Wunsch der Nahmitzer ließe sich vielleicht leichter umsetzen. „Wir hören immer wieder, dass Nahmitz so eine schöne Lage direkt zwischen zwei Seen hat“, sagte Wendler. „Das stimmt ja auch, allerdings haben wir weder am Klostersee noch am Netzener See einen schönen Zugang mit einer Badestelle und die fehlt uns wirklich.“

Nahmitzer werden selbst aktiv

Unterstützung bei größeren Projekten wird gebraucht, aber wo immer es geht, werden die Nahmitzer selbst aktiv. Im Dorf gibt es eine funktionierende Ortsfeuerwehr mit einer großen Jugendabteilung. Vor wenigen Jahren hat sich eine Landfrauengruppe gegründet, die sich regelmäßig trifft. Im letzten Jahr haben sie einen gut frequentierten Bücherschrank im Ortszentrum aufgebaut und ganz neu ist das Schaufenster in der ehemaligen Nahmitzer Bäckerei, das von den Landfrauen bunt dekoriert wurde.

Vor der Kirche steht jetzt eine schön gestaltete Infotafel mit Bildern und historischen Fakten. 15 weitere Tafeln sollen an verschiedenen Punkten im Dorf und an den Ortseingängen folgen. „Wir haben für die Tafeln Fördermittel vom Landkreis bekommen und der Nahmitzer Manfred Strehlau gestaltet für jede ein schönes Ständerwerk“, sagte Ortschronist Reinhard Wilke, der die Informationen dafür zusammengetragen hat.

Zudem soll ein Stück Brachland im Ort am Abzweig zum Hafen in den nächsten Wochen von freiwilligen Helfern in eine Blühwiese umgewandelt werden. Das ist nicht nur schön anzuschauen, sondern auch eine Einladung an Bienen und Schmetterlinge.

Von Christine Lummert