Nahmitz

Der etwa 600 Einwohner zählende Ort Nahmitz beging im vergangenen Jahr ein rundes Jublläum. Es war 825 Jahre her, dass der Ort erstmals erwähnt worden ist – und zwar in einer Stiftungsurkunde über die Gesamtbestätigung des Klosters Lehnin durch Papst Coelestin III . Aus diesem Anlass wurde eine Broschüre herausgegeben.

Das Dorf Nahmitz war seit 1193 bis zum 31. März 2002 eigenständige Gemeinde. Seit 1815 (Wiener Kongress) bis zum Jahr 1953 wurde Nahmitz vom Landratsamt des Kreises Zauch-Belzig im Land Brandenburg verwaltet. Mit Bildung der Bezirke in der DDR gehörte Nahmitz zum Kreis Brandenburg-Land im Bezirk Potsdam.

Einst Kreis Brandenburg-Land

Mit der Kreisgebietsreform von 1993 kam Nahmitz zum Landkreis Potsdam-Mittelmark und wurde am 1. April 2002 als Ortsteil in die Gemeinde Kloster Lehnin eingegliedert. Der Landkreis Potsdam Mittelmark wurde aus den Kreisen Belzig, Potsdam-Land, Brandenburg-Land und der Stadt Treuenbrietzen gebildet. Als Kreisstadt wurde Belzig (heute Bad Belzig) bestimmt.

Die Festschrift „„825 Jahre Nahmitz mit Geschichten aus dieser Zeit“, herausgegeben vom Kulturförderverein Kloster Lehnin, kann man in der Touristeninformation (Markgrafenplatz) und im Blumenladen am Einkaufszentrum Bahnhof in Lehnin erwerben.

Historische Bilder gesucht

Lust auf weitere Zeitreisen ?

Von Reinhard Wilke