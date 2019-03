Prützke

So schön ruhig haben es die Prützker ganz selten. Da der alltägliche Durchgangsverkehr auf der L 88 zur Bundesstraße 102 im Zuge der dortigen Bauarbeiten schon seit einigen Monaten komplett über Rietz umgeleitet wird, hätten die etwa 30 Dorfspaziergänger auch die volle Straßenbreite für einen Teil ihres Rundgangs nutzen können. „Wir genießen gerade den größten Fahrradweg der Region“, sagte ein Einheimischer. Die ungewohnte Idylle hält leider nicht ewig.

Zusammen mit Ortsvorsteher Frank Wetzel waren etwa 30 Teilnehmer beim Rundgang durch das Dorf dabei. Die Kirche und das Dorfgemeinschaftshaus waren Stationen auf dem Weg.

Prützke hat neben der aktuellen Ruhe aber noch ein bisschen mehr zu bieten. Ortsvorsteher Frank Wetzel nutzte die Reihe der Ortsspaziergänge, die nach und nach in allen Ortsteilen der Gemeinde Kloster Lehnin Station macht, um die Teilnehmer mit auf eine Runde durch sein Heimatdorf zu nehmen.

Mehr Leben in die Kirche

„Um die 560 Einwohner haben wir zurzeit und sehr viel mehr können im Moment nicht dazukommen, denn alle verfügbaren Baugrundstücke sind vergeben“, sagte Wetzel. Eine wichtige Aufgabe für Neubürger oder Alteingesessene hätte der Ortsvorsteher aber gerade im Angebot. „Ich suche immer noch jemanden, der wenigstens einmal im Monat unsere Kirchturmuhr stellt.“

Mehr Leben für die Kirche wünscht sich auch die Prützkerin Bärbel Meier, denn die Kirchgänger im Ort sind an einer Hand abzuzählen und die Gottesdienste deshalb sehr selten. „Wenigstens für Weihnachten haben wir uns in den letzten Jahren etwas einfallen lassen“, sagte Meier, die an Heiligabend mit zwei weiteren Damen aus dem Ort die Weihnachtsgeschichte vor dem Altar aufführt. „Manchmal gibt es auch Konzerte in der Kirche und die werden auch gut besucht, aber es könnte gerne noch mehr sein.“ Zumal das Gotteshaus in allen Jahreszeiten gut nutzbar ist, denn bei den Renovierungsarbeiten an Fassade und Innenraum wurde vor einigen Jahren eine Heizung eingebaut.

Dorfgemeinschaftshaus als Zentrum

Größerer Anlaufpunkt ist das Dorfgemeinschaftshaus. In dem ehemaligen Kita-Gebäude sind inzwischen ganz verschiedene Nutzungen möglich. Der Ortsvorsteher hat hier sein Büro, die Prützker Feuerwehr rückt von dort zu ihren Einsätzen aus, eine kleine Bibliothek lädt zum lesen ein und im Keller hat der Sportschützenverein seine Schießbahnen eingerichtet. Die Prützker Senioren kommen dort einmal im Monat zu ihren Kaffeenachmittagen zusammen. Zudem ist Platz für verschiedene Veranstaltungen.

Die Dorfspaziergänger nutzen die Gelegenheit, um überall einmal reinzuschauen. Mitglieder der aktiven Wehr führten ihre beiden Einsatzfahrzeuge in der im Jahr 2000 angebauten Gerätehalle vor. Mittendrin steht sogar eine Gulaschkanone. „Die kommt das nächste Mal wieder zu unserem Osterfeuer am 20. April zum Einsatz“, sagte der Feuerwehrvereinsvorsitzende Philipp Zielke. Gebraucht wird sie auch zum alljährlichen Reitertag, zu dem immer am 1. Mai der Prützker Reiterverein einlädt.

Zielen üben beim Schützenverein

Der Schützenverein, der erst im Jahr 2004 gegründet würde, hat sich ebenfalls im Veranstaltungskalender des Dorfes etabliert. „Unser traditionelles Dorffest ist inzwischen auch Schützenfest geworden und beim Adlerschießen wird in jedem Jahr der Bürgerkönig gekürt“, sagte Frank Wetzel. Wer Ambitionen hat, kann beim Prützker Schützenverein auch ein bisschen das Zielen üben. Jeden Sonntagvormittag von 10 bis 12 Uhr sind Interessierte eingeladen, mit dem Luftgewehr ihr Treffgenauigkeit auf den Schießbahnen des Vereins zu prüfen.

Von Christine Lummert