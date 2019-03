Rädel

Geschichte ist wie eine Droge“, sagt Marianna Hadan. Die 79-jährige Ortschronistin aus Rädel schrieb 2009 ihre erste Chronik zum Ortsteil der Gemeinde Kloster Lehnin – und kommt von der Vergangenheit nicht mehr los. „Wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, dann stellen sich immer wieder neue Fragen zu Abläufen und Hintergründen.“

Dabei standen die Lebensweichen der Hobby-Historikerin auf Richtung Zukunft, nicht in Richtung des Vergangenen. „Ich habe von Natur aus absolut nichts mit Geschichte zu tun“, gesteht die Rentnerin. Bis es zur Leidenschaft für die Vergangenheit kam, lagen die Interessen für die Chronistin nämlich ganz woanders.

Mitarbeiterin in teils geheimer Forschung

Marianne Hadan erblickte am 6. August 1939 in Großjena (heute Sachsen-Anhalt) das Licht der Welt, schloss dort ihr Abitur 1957 ab und belegte ein Praxisjahr im Bergbau in Thüringen. Es folgte ein Studium der Mineralogie zwischen 1958 und 1963 an der Humboldt-Universität in Berlin, in der sie bis 1975 eine Anstellung als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich der teilweise geheimen Vertragsforschung für Bauelemente der Nachrichtentechnik fand.

Am 17. Juni 1971 promovierte die Wissenschaftlerin mit einer Dissertation über „Porzellanträger für Schichtwiderstände“. Von nun an „Frau Dr. Hadan“ engagierte sie sich von 1975 bis 1996 in der Akademie der Wissenschaften am Institut für Chemische Technologie. Die letzten Jahre bis zu ihrem Ruhestand im Jahr 1999 arbeitete Hadan für das Bezirksamt Berlin-Weißensee im Bereich der Umweltanalyse.

Kenntnisse aus Wissenschaft genutzt

„Als ich im Ruhestand war, ging es mit der Technik rasant voran“, erinnert sie sich. „Als Wissenschaftlerin beschäftigt man sich zwar gerne damit, aber die Entwicklung ist einfach zu schnell.“

Stattdessen nutzte sie ihre in der Wissenschaft erworbenen Kenntnisse zur Recherche in einem ihr bis dahin ihr unbekannten Bereich – der Ortsgeschichte Rädels. Hierhin zog sie mit ihrer Familie 2001.

Als Mitglied des im selben Jahr gegründeten Heimatvereins Rädel wurde Hadan gebeten, das noch heute existierende Kirchenarchiv des Ortes zu untersuchen. „Die jungen Leute können die alte Schrift nicht mehr lesen“, sagt sie und schmunzelt. Die Aufzeichnungen Christoph Köpkes und seines Sohnes Samuel Friedrich, die zwischen 1690 und 1790 als Pfarrer dienten, stachen dabei besonders heraus.

Einzigartige Aufzeichnungen von Pfarrern

Anders als zu der Zeit üblich, hielten die beiden Pfarrer nicht nur Angaben wie Geburt, Taufe und Ableben der Dorfbewohner fest, sondern auch deren sittliches Verhalten. „Das ist sehr beeindruckend, denn Angaben in dieser Form tauchen später nicht mehr auf.“

So heißt es im Kirchenbuch von 1746: „Den 15. Augustus ward Maria Elisabeth, Hans Gürgen Mahlows Ehefrau mit einem Kind hier in Redel entbunden, nämlich mit einer Tochter. Dies Kind ist ohn allen Zweifels vor der Ehe gezeuget und wer weiß, ob die Unart auf meinem (des Pastors; die Red.) Hofe begangen ist, da sie alle beide hier gedienet haben.“

Die Ersterwähnung Rädels findet sich in einer Urkunde aus dem Jahr 1190 im „Codex Diplomaticus Brandenburgensis". Quelle: Tobias Wagner

Nach drei Jahren Recherche war es soweit und das 176 Seiten starke Buch „Rädel 1190-2009, Chronik des Dorfes“ erschien 2009 in einer Auflage von 600 Stück. „Beim späteren Lesen des Handbuchs für Ortschronisten erkannte ich, dass ich aufgrund meiner wissenschaftlichen Arbeitserfahrung die Richtlinien für die Arbeit an Chroniken unbewusst eingehalten habe“, berichtet Hadan.

Eintritt in die Chronistenvereinigung

Somit war auch die Liebe zur Geschichte bei der Ruheständlerin geweckt. „Als die Chronik abgeschlossen war, habe ich mir weitere ähnlich interessierte Leute zum Austausch sowie für Anregungen gesucht und bin 2012 in die Chronistenvereinigung eingetreten.“ Die Chronistenvereinigung Potsdam-Mittelmark ist ein gemeinnütziger Verein, unter dessen Dach sich Ortschronisten und Heimatforscher seit 1998 treffen, um die Erforschung der Regionalgeschichte beziehungsweise die Erfassung des Zeitgeschehens zu fördern.

Seitdem erweiterte Hadan ihr Rechercheumfeld auf weitere Archive des Landes Brandenburg. Vor allem aus dem „Codex Diplomaticus Brandenburgensis“, der in der Stadt- und Landes-Bibliothek Potsdam zu finden, schöpft die Hobby-Historikerin weiterhin eine Menge Informationen zu Rädel und seiner Umgebung.

Dieses Werk ist eine Sammlung von Urkunden, Chroniken und sonstigen Quellen zur Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten, das Archivar, Historiker und Politiker Adolph Friedrich Riedel zwischen 1838 und 1869 in 41 Bänden herausgegeben hat.

Fund der Ersterwähnung Rädels

In diesem Codex findet man unter anderem die Ersterwähnung Rädels. Denn als der zweite brandenburgische Markgraf Otto I. im Jahre 1180 das Kloster Lehnin stiftete, gehörte Rädel, damals noch Radele, zu den fünf Dörfern der Erstausstattung dieses Zisterzienserklosters. Dies ist der Bestätigungsurkunde des Markgrafen Otto II. über die Schenkung seines Vaters an das Kloster Lehnin von 1190 zu entnehmen.

Ausgestattet mit diesem Material und dem Wissen aus etlichen Archiven veröffentlichte Hadan seit 2014 zahlreiche Artikel in den Heimatheften Rädels, die vom Heimatverein herausgegeben werden. Ihren wissenschaftlichen Anspruch hat sie dabei nie verloren: „Es kann kein Anspruch sein zu schreiben, dass Lieschen Müller dieses oder jenes sagte – man braucht Belege, Daten und Quellen.“

Ein Lieblingsthema hat die Hobby-Historikerin jedoch nicht. „Die Geschichte ist so interessant, es tauchen immer neue Hinweise auf und dann schaut man nach.“ Als nächstes plane sie einen Beitrag zur Forstgeschichte Rädels. Bereits jetzt ist die Wissenschaftlerin wieder in den Archiven der Region unterwegs.

Von Tobias Wagner