Reckahn

Vanessa Spann aus Tremmen und Tobias Juling aus Wachow nehmen mit ihrem Zweispänner am Kegelfahren teil. 14 Starter fahren hier in zwei Durchgängen um den Sieg. Mit ihren Pferden Flora und Pino sind sie seit zwei Jahren ein aktives Team.

In Reckahn startet der RFV e.V. mit seiner 10. Reit-und Fahr-Spartakiade für Groß und Klein auf dem Reitplatz an der Göttiner Straße in die neue Saison. In dieser traditionellen Breitensportveranstaltung fanden sieben Prüfungen statt, in denen wieder Reiter und Fahrer aller Altersklassen ihr Können messen konnten.

Es gab fünf Springprüfungen der Leistungsklassen E und A . Die Jüngsten starteten nachmittags in der Führzügelklasse und im Reckahner Mini Cup Klasse E. Für viele Besucher war es ein besonderer Höherpunkt, vom Reiternachwuchs gezeigt zu bekommen, was dieser schon kann.

Im Schauprogramm wurden Ein- und Zweispänner in zwei Umläufen um den Sieg gefahren. Auch hier war der Fahrernachwuchs am Start. Zum zweiten Mal gab es am Nachmittag das „Reckahner Pokalspringen“. In einem Barrierespringen Klasse A* war ein Wanderpokal zu gewinnen. Ein Anreiz auch für erfahrene Reiter, die auch in diesem Jahr wieder aus Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt anreisten.

Vereinsmitglieder und Freunde des Pferdesports waren in den Vorwochen sehr aktiv, um den Reitplatz und sein Umfeld entsprechend herzurichten.

Von Jacqueline Steiner