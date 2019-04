Kloster Lehnin

Die 200 Quadratkilometer von Ronald Hilsky gehören zu Kloster Lehnin und seinem Revier. An diesem Tag dreht er seine vorletzte Streifenfahrt. Nach zehn Jahren wechselt der Revierpolizist zur Kriminalpolizei nach Brandenburg. 11.600 Einwohner leben in den 14 Dörfern, die der Hauptkommissar mit seinem Kollegen Fred Triptow als Repo betreut. „Wir wohnen beide hier im Revier, wir kennen die Leute und leben mit ihnen zusammen“, sagt Ronald Hilsky. „Wir können auf dem sehr kurzen Draht viele Sachen schnell regeln.“

Das Büro der beiden Repos liegt direkt neben dem Discounter Lidl im Zentrum Lehnins in einem sanierten Gebäude, in dem einst die Produktionsgenossenschaft des Handwerks saß, kurz PGH. Praktisch ist die Lage neben diversen Geschäften, denn Rangierunfälle auf Parkplätzen gehören „zu den häufigsten, die wir hier haben. Aus- und Einparken.“ Immer höher ist die Zahl der Rentner, denen das passiert, „aber nur, weil die am meisten einkaufen“, berichtet Ronald Hilsky. „Die fahren mehrmals in der Woche einkaufen, jeder andere höchstens einmal zum Großeinkauf.“

Die Polizeistatistik für Kloster Lehnin Die Kriminalität in Kloster Lehnin ging von 2017 auf 2018 unwesentlich zurück von 455 auf 435 Fälle. 254 Delikte konnte die Polizei aufklären im vorigen Jahr und 194 Tatverdächtige überführen. Sechs Sexualstraftaten ereigneten sich 2018, vier klärte die Polizei auf. Von den 90 Körperverletzungen blieben zwölf unaufgeklärt. Die Zahl der Wohnungseinbrüche steig von sieben in 2017 auf 16 im Jahr darauf. Die meisten der 35 Diebstählen aus Fahrzeugen (2017: 45) ereigneten sich laut Polizei auf den Rastplätzen an der Autobahn 2. Die meisten Taten ereigneten sich in Lehnin (173), gefolgt von Damsdorf (60). Am sichersten ist es laut Statistik in Emstal mit sechs Straftaten im vorigen Jahr.

Einem 85-jährigen Senior aus Werder nahmen die Beamten in Lehnin kürzlich sofort den Führerschein ab. „Der parkte ein und touchierte ein Auto. Mein Kollege wollte ihn darauf aufmerksam machen und wurde dabei fast selbst von dem Rentner überfahren. Dem Herrn haben wir die Fahrerlaubnis sofort weggenommen.“

Hilfe für Angehörige nach Unfällen

235 Verkehrsunfälle gab es im vorigen Jahr in Kloster Lehnin, die Autobahn ist dabei nicht eingerechnet. Das ist ein leichter Rückgang. 32 Menschen erlitten Verletzungen, sechs von ihnen schwere.

„Wir bieten den Angehörigen in solchen Fällen auch Gespräche an“, berichtet Ronald Hilsky. Wenn Rat und Hilfe gefragt oder auch Fragen zum Unfallhergang zu klären sind.

Mit ihrem Büro sitzen die beiden Repos im Zentrum Lehnins. Einen Stau in der Klostergemeinde, wenn es auf der nahen Autobahn 2 zu einem der häufigen Unfälle kommt, kriegen sie sofort mit. Dann geht schon unter normalen Bedingungen in Lehnin kaum noch etwas. Doch bis zum Frühjahr 2020 ist die Ortsdurchfahrt nun eine Dauerbaustelle, geregelt mit diversen mobilen Ampeln. Eine Umleitung über Groß Kreutz und Brandenburg über die Bundesstraße 1 ist in dieser Zeit die Notvariante, um den Verkehr umzuleiten und Lehnin vor dem Super-Chaos zu bewahren.

Baustellen-Lage in Lehnin im Blick

Und wie sieht der Revierpolizist die Baustellen-Situation in Lehnin? „Viele meiden jetzt Lehnin und fahren dafür über die Autobahn“, hat Ronald Hilsky festgestellt. Weniger Durchgangsverkehr, für die Lehniner ist das eine gute Nachricht.

Die zehn Jahre als Repo in Kloster Lehnin „waren eine schöne Zeit“, sagt Ronald Hilsky. „Man hat einfach ein Feedback bekommen zur Arbeit“, sagt er und meint den kurzen Draht, die zufriedenen Bürger, denen er helfen konnte.

Hilsky hat Energieelektroniker im Brandenburger Stahlwerk gelernt. Dann ging der gebürtige Brandenburger zur Bundeswehr zum Grundwehrdienst und von dort bewarb er sich bei der Polizei. 25 Jahre ist das her mittlerweile, dass er an der Fachhochschule der Polizei in Oranienburg sein Studium begann.

Falschparker am Oval

An diesem vorletzten Tag als Repo geht Ronald Hilsky einem Hinweis aus dem Kloster Lehniner Bauausschuss nach. Dort sitzt der 46-Jährige als sachkundiger Bürger. Immer häufiger würden Falschparker den Verkehr am Kreisel, dem Oval, Richtung Rädel blockieren, hieß es da. Die Kontrollfahrt des Revierpolizisten dorthin führt über den Marktplatz. Ein Radfahrer ist auf der Gegenspur unterwegs, hinter ihm ein riesiger Lastwagen mit Holz beladen. Es sieht bedrohlich aus. „Die Straßen hier sind einfach sehr schmal“, sagt Hilsky.

Am Kreisel, an dem Ampeln während der Bauarbeiten den Verkehrsfluss regeln, steht gerade kein Falschparker. Alles in Ordnung. Aber Ronald Hilsky will anregen, Halteverbotsschilder dort aufzustellen.

Unfall an der Ortsdurchfahrt

Sirenenlärm zerreißt die Kleinstadt-Stille. Ein Notarztfahrzeug mit Blaulicht biegt in die Baustelle in der Belziger Chaussee ein. Ein Rettungswagen ist bereits vor Ort. Hilsky läuft zu Fuß vom Kreisel zum Unfallort, spricht mit einem Sanitäter. Schnell ist klar, was passiert ist. Der Fahrer eines Baustellenlastwagens hat sich beim Aussteigen den Fuß umgeknickt. Verdacht auf Knöchelbruch. Das Baugeschehen kommt kurz zum Erliegen. Wenig später bringen die Rettungssanitäter den Mann in ein Krankenhaus.

Die Nähe zum Geschehen im Ernstfall sei der große Vorteil, sagt er. Wie damals, als es auf den NP-Markt in Lehnin einen Überfall gab. Minuten später sahen die beiden Polizisten den Täter an der Landstraße Richtung Damsdorf flüchten. Sie schnappten den Räuber Minuten danach im Wald. Jener Tag zählt mit zu den besonderen in den zehn Jahren als Repo in Kloster Lehnin. „Das war gut, dass wir so schnell da waren.“

Von Marion von Imhoff