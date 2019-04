Lehnin

Wandern, pilgern, einfach die Natur genießen – der durch die Lehniner Mittelheide führende Willibald-Alexis-Wanderweg gehört zu den schönsten Touren rund um den Klosterort. Doch die Freude auf einen Ausflug ins Grüne ist derzeit getrübt. Auf der Ostseite des Gohlitzsees haben Holzerntearbeiten chaotische Spuren hinterlassen.

Kreuz und quer liegen Stämme, Äste und Kronen auf dem Waldboden. Der Wanderweg ist von Reifen zerfurcht. Auf Sammelplätzen wartet das Langholz, hauptsächlich Eiche, auf die Abfuhr. Doch das Ende eines Polters sieht bedrohlich instabil aus. „Ich bin erschüttert. Eigentlich gehört die Strecke am Gohlitzsee zu unseren tollsten Gegenden. Davon kann im Moment jedenfalls keine Rede sein. Da muss aufgeräumt werden, wir wollen die Ausflügler und Touristen doch nicht verlieren“, beklagt sich Kloster Lehnins Wanderwegewart Konrad Müller.

Was ist da los im Wald am Gohlitzsee? Am Telefon wollte Marek Rothe, Leiter der Landeswaldoberförsterei in Bad Belzig, der MAZ keine Antwort auf diese Frage geben. Er befürchte eine „nicht sachgerechte Darstellung“ über die Verhältnisse in dem Gebiet, bei dem es sich ausschließlich um Landeswald handelt. Den Vorwurf, in dem Bestand sehe es aus wie nach einem Artillerieüberfall, wies Rothe mit Nachdruck zurück. Er sagte allerdings einen Lokaltermin in der nächsten Woche zu.

Unterschriften liegen aus

In der Gemeinde formiert sich inzwischen Widerstand gegen diese Art der Holzernte. Unterschriften liegen aus. Unter anderem in der Bäckerei Fiedler am Lehniner Marktplatz. „Hiermit wehren wir uns gegen den miserablen Zustand des Waldes besonders längs des Gohlitzsees“ heißt es in der „Bürgerbeschwerde der Lehniner“. Mit ihrem Namen erwarten die Unterzeichner eine „baldigste Aufräumung, damit dieses Fleckchen wieder der Ruhe und Erholung dienen kann“, wie es in dem Vorspann auf den Unterschriftenlisten heißt.

Gar nicht glücklich über den erheblichen Eingriff in den Erholungswald ist auch Rädels Ortsvorsteher Horst Juchert. „Ich bin überrascht über die große Menge an eingeschlagenem Holz. Von den Verantwortlichen erwarte ich, dass der Wanderweg wieder in einen ordentlichen Zustand gebracht wird“, so Juchert. Rückendeckung für die Kritiker kommt aus dem Kloster Lehniner Rathaus.

„Wir setzen gerade einen Brief an den Landesbetrieb Forst auf. Die neue Touristen-Saison steht vor der Tür. Da wollen wir Einheimischen und Gästen sichere und begehbare Wanderwege anbieten“, sagte Bürgermeister Uwe Brückner der MAZ. Aus Sicht der Verwaltung ist auch eine Befahrbarkeit mit Feuerwehrfahrzeugen im jetzigen Zustand nicht mehr gewährleistet: „In Anbetracht der vorjährigen großen Waldbrände sehen wir wegen der schwierigen Befahrbarkeit in einem solchen Fall Gefahr im Verzug“.

Brückner hofft auf Gespräch

Kloster Lehnins Bürgermeister will beim Landesforstbetrieb um einen Gesprächstermin bitten, um die Probleme mit den Wegen erörtern zu können. Über die aufgewühlte Hauptverbindung, die am ehemaligen Kinderferienlager vorbeiführt, verläuft nicht nur der Willibald-Alexis-Wanderweg. Die Trasse ist auch Teil des Emsterquellweges und des Bernhardspfad-Pilgerrundweges.

