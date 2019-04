Reckahn

Der Trabant 500 P50 Kombi von Jörg Bandlow bahnt sich unaufhaltsam seinen Weg durch Brandenburgs Straßen. Das Fahrzeug ist 59 Jahre alt, 26 PS stark und fast ein Unikat. „Deutschlandweit sind nach meiner Schätzung nur acht oder neun Exemplare zugelassen“, sagt der Besitzer. Der krapprote Oldtimer des Reckahners fällt Beobachtern nicht nur an grauen Tagen besonders auf.

Keine Gurte, aber Stereo-Sound

Der Trabi hat zwar keine Servolenkung, Sicherheitsgurte oder Parksensoren, zum Wageninneren gehören aber ein RFT A320 Radio mit Stereo und ein hölzerner Verbandskasten. Eine Klimaanlage gibt es nicht, stattdessen sorgt ein kleiner Lüfter für Abkühlung, jede Sitzveränderung des Fahrers und Beifahrers sind zu hören.

„Es klappert, es quietscht, es stinkt und trotzdem ist es der pure Fahrspaß. Das ist halt ein Oldtimer, ein bisschen ist es immer wie eine kleine Zeitreise“, sagt Bandlow, als er den 500 P50 Kombi beschleunigt. Wie schnell er dabei eine Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde erreicht, weiß der Reckahner nicht. „Bis die Sonne untergeht“, sagt er und lacht. Um seinen Trabi zu pflegen, verzichtet er auf Fahrten bei schlechtem Wetter und ist spritsparend unterwegs.

Trabi-Leidenschaft seit 1987

Die Restauration von Trabis ist eine Leidenschaft des Reckahners. In seiner Werkstatt hängt eine DDR-Fahne, Trabi-Poster kleben an der Wand und der Geruch von frischem Lack liegt in der Luft. Werkzeuge sind im Überfluss vorhanden, Fahrzeugteile liegen auf dem Boden verstreut. Seit 1987 besitzt der gebürtige Leipziger Trabis. Sein erstes Modell war ein 600er-Kombi mit Faltdach in der Version „Camping“.

„Auch wenn er eine Ruine war, habe ich solange dran gebastelt, bis dieser überhaupt fuhr. Und es gab ein bisschen Frischluft“, sagt Bandlow. Die Begeisterung für das Gefährt hat er sich erhalten. Auf diese Weise will Bandlow Zeitgeschichte und Erinnerungen bewahren. Im Jahr 2001 beginnt der Oldtimerfan mit der Fahrzeugaufbereitung und lässt trotz monatelanger Unterbrechungen nicht locker.

2014 folgt die Fahrzeuglackierung in Krapprot, 2016 wird der im Volksmund genannte Plastebomber zugelassen, die aktuelle Tüv-Plakette ist bis Juli 2020 gültig, „Ich bin geduldig und gebe nicht so schnell auf, angebrochene Dinge will ich auch beenden“, sagt der Liebhaber des Ost-Autos.

Das nächste Projekt am Gefährt ist ein Getriebewechsel. Denn das G50-Getriebe ist sein Sorgenkind und unsynchronisiert. Laut dem Szenekenner wurde es nur von 1957 bis 1962 verbaut und hat einige Fehler. „Das ist beim Fahren sehr gewöhnungsbedürftig, laut und ruckelt“, sagt der gelernte Tischler. Es wurde mehrfach ausgewechselt, zerlegt und repariert, doch die Probleme bleiben weiter bestehen. Als Bandlow die Rückleuchte seines P 50 Kombi betrachtet, bemerkt er sofort, dass sich dort Kondenswasser festgesetzt hat.

Der Mittelmärker betont, dass der Wagen bei seiner Markteinführung moderner als vergleichbare Westautos war und ihn die Bauform und das Design des Fahrzeugs bis heute begeistern.

In der DDR wurden von diesem Fahrzeugmodell 7800 bis 8000 Exemplare gebaut, viele Kombis seien verschlissen, und landeten deshalb früher oder später auf dem Schrott, betont Bandlow.

Oldtimer-Restauration mit Herausforderungen

Der Mittelmärker achtet bei seinen Arbeiten am Fahrzeug auf die historischen Details. Deshalb überlegt er, das Stereo-Radio aus den 80er Jahren wieder auszubauen und sucht eine originalgetreue Fußmatte. Zur Herausforderung wurde auch die Innenverkleidung des Fahrzeugs. „Das sind Sachen, die kriegt man nicht für Geld und für gute Worte. Wenn die nicht mehr da sind, kann man nur was ähnliches verbauen“, kommentiert der 48-Jährige.

Sammler, die noch Originale haben, geben diese selten her. Bandlow hat mit seinen Fahrzeugen noch mehrere Projekte und Ziele. Denn er besitzt einen Opel Olympia aus dem Jahr 1949 und sechs weitere Trabanten, an denen er noch arbeiten will. Seine Frau Katrin akzeptiert das Hobby des Tüftlers. „Solange sich der ganze Krimskrams nicht auf unseren bewohnten Bereich ausdehnt, ist das alles in Ordnung“, sagt Bandlow.

Der 48-Jährige besucht deutschlandweit Oldtimer-Treffen, engagiert sich im „Trabiclub Brandenburg an der Havel“ und freut sich auf den Austausch mit Gleichgesinnten. In den Jahren 2016 und 2017 gewann er den Publikumspreis beim internationalen Trabantentreffen in Anklam und ist stolz auf die Pokale. Sein Hobby will er sich immer bewahren. „Ich habe meinen Spaß daran, der letzte Mohikaner zu sein“, sagt der Reckahner.

Von André Großmann