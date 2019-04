Lehnin

Sie sind die Spezialistinnen für die Pflegefälle vom Acker. Was zu dick und nicht pfeilgerade genug für die Maschine gewachsen ist, kommt an Sofia, Dorota, Theresa, Malgorzata und Wtadyskawa nicht vorbei. Die fünf Frauen aus Polen gehören seit Jahren zu den Handschälerinnen auf dem Spargelhof Beelitz in Lehnin. Am Tag enthäutet die Gruppe 600 bis 700 Kilo der weißen Stangen, die unter anderem über Großabnehmer an die Gastronomie geliefert werden.

Aus der ehemaligen Fallschirmjägerkaserne in der Beelitzer Straße ist ein moderner Umschlagplatz für Spargel geworden. Tonnenweise wird täglich geschälter und ungeschälter Nachschub für bekannte Handelsketten bereitgestellt.

Seit Anfang April herrscht Hochbetrieb auf dem ehemaligen Kasernengelände in der Beelitzer Straße. Wo zu DDR-Zeiten das NVA-Luftsturmregiment 40 stationiert war, ist inzwischen der zentrale Umschlagplatz im Osten für die Unternehmensgruppe Thiermann entstanden; Deutschlands größtem Spargelproduzenten. Von Lehnin aus geht das Edelgemüse an bekannte Handelsketten, die den Spargel unter zahlreichen Eigennamen und in verschiedenen Gebinden ordern. Rund 500 Helfer auf den Feldern und in der Weiterverarbeitung haben schon ihre Quartier in den sanierten Unterkunftsobjekten bezogen. Für bis zu 800 Saisonkräfte wäre Platz.

Hallenleiter Henrik Müller sorgt für einen reibungslosen Ablauf in der Verarbeitung. Quelle: JACQUELINE STEINER

„Je nach Witterung verlassen derzeit 15 bis 40 Tonnen verpackter Spargel den Hof. Wird es wieder wärmer, steigt der Ausstoß“, weiß Hallenleiter Henrik Müller. Der Butzower sorgt dafür, das Technik und Logistik von der Anlieferung bis zum Versand reibungslos ineinander greifen. Zwar ist bei der Weiterverarbeitung der Rohware immer noch jede Menge Handarbeit im Spiel, doch ohne maschinelles Know-how wäre die Erntemenge nicht beherrschbar.

Schälmaschinen in der einstigen Turnhalle

Fließbänder rasseln. Automaten schälen, wiegen und verpacken. Computer erfassen, in welchem 500-Gramm-Gebinde ein Nachschlag fehlt. In der Hochsaison arbeiten sich die Messer von sieben Schälmaschinen an den Stangen ab. Und zwar dort, wo die Fallschirmjäger einst Sport trieben. Geschälte Ware findet der Kunde im Kühlregal seines Supermarktes wieder. Neben zwei Handpacklinien gibt es vier Maschinenstrecken, auf denen das Gemüse versandfertig gemacht wird. „Jeder unserer Kunden hat seine speziellen Kartons, Umverpackungen und Layouts“, berichtet Isabel Thiermann von der Unternehmensleitung.

Isabel Thiermann zeigt auf Transportbehälter mit Beelitzer Spargel, der nur von Feldern innerhalb des geschützten Anbaugebietes kommen darf. Quelle: JACQUELINE STEINER

Auch die Wünsche nach der Herkunft des Spargels müssen auf dem Hof berücksichtigt werden. Ordert der Kunde Beelitzer Spargel, darf nur geliefert werden, was tatsächlich unter der EU-Marke „geschützte geografische Angabe“ geerntet und weiterverarbeitet wurde. Die Region Lehnin gehört bis zur Autobahn 2 dazu. Die Unternehmensgruppe Thiermann, die auch den Vielfruchthof in Mötzow betreibt, bewirtschaftet rund 100 Hektar in Kloster Lehnin mit Spargel, der sich Beelitzer Spargel nennen darf. „Die Spielregeln sind streng. Regelmäßig werden wir auf die Einhaltung der Vorgaben kontrolliert“, sagte Christian Thiermann, Sohn von Unternehmenschef Heinrich Thiermann, der MAZ.

Nachschub auch aus Mötzow

Nachschub für den Spargelhof Beelitz kommt auch von den Feldern rund um den Vielfruchthof Mötzow. Zu beiden Seiten des Beetzsees wächst auf rund 350 Hektar Spargel, der zwar auf dem Mötzower Gut weiterverarbeitet wird, doch zur Verpackung für den Handel geht es nach Lehnin. Neben den großen Abnehmern bleibt die Direktvermarktung ein wichtiges Standbein für das Thiermannsche Landwirtschaftsunternehmen. Wenn an diesem Sonnabend die Spargelzeit in Mötzow offiziell eröffnet wird, startet auch die Hofgastronomie in die neue Saison. Hofläden mit Frischware vom Feld gibt es in Mötzow und Lehnin.

