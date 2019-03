Lehnin

Wer mit dem Auto durch Lehnin fahren will, braucht jetzt Geduld. Mit Beginn des zweiten Bauabschnittes der Sanierung der Ortsdurchfahrt diese Woche regeln rund ein halbes Dutzend Baustellenampeln den Verkehr. Dieser Abschnitt ist 420 Meter lang und liegt zwischen dem Kreisverkehr und der Lindenstraße. Fast 2 Millionen Euro kostet die Sanierung der Ortsdurchfahrt mit neuer Fahrbahn, neuen Bürgersteigen und Entwässerung.

In Lehnin sorgt der Einrichtung der neuen Baustelle für Zündstoff: „Für Autofahrer ist es katastrophal“, sagt eine 55-Jährige. „Es ist schrecklich“, meint auch Daniela Mieritz aus Damelang, die immer zur Arbeit nach Werder durch Lehnin fährt: „Wenn es jetzt zu einem Unfall auf der Autobahn kommt, was kann dann noch in Lehnin rollen? Dann ist der Ort komplett dicht“, sagt sie. „Wie soll man dann hier nach Hause kommen?“

Bauarbeiter entfernen derzeit mit schwerem Gerät die Pflaster am Kreisverkehr an der Belziger Straße. Diese Straße ist in diesem Bereich nun gesperrt. Nur die Fahrtrichtung Rädel ist von Kaltenhausen noch freigegeben, geregelt durch zwei Baustellenampeln.

Der Verkehr wird über die Bahnhofstraße und Kaltenhausen umgeleitet. Auch an der Kreuzung Bahnhofstraße, Friedensstraße regeln Ampeln nun, wer in welche Richtung abbiegen darf. Nach Angaben von Irina Lorz, Sachgebietsleiterin für Bauüberwachung beim Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, geht es dabei um die Absicherung des Begegnungsverkehrs.

Diese Ampelregelung wird bis Ende des dritten Bauabschnittes bleiben, also bis Juli 2020. Dann soll die gesamte Ortsdurchfahrt zwischen Ortseingang in Richtung Michelsdorf und Marktplatz saniert sein.

Das Rathaus bleibt weiterhin erreichbar. Die Ampeln am Kreisverkehr in der Belziger Straße werden Ende April abgebaut. Zu diesem Zeitpunkt ist dann auch der Bereich Kaltenhausen, Gohlitzsstraße, Hirsebergstraße und L 86 Belziger Straße in Richtung Michelsdorf frei befahrbar. Bis dahin soll der Kreisel fertig sein. Laut der Arbeiter vor Ort haben Lastwagen das Pflaster dort so ruiniert, dass es erneuert werden muss.

Wegen des milden Wetters hat der Landesbetrieb den zweiten Bauabschnitt schon beginnen lassen, bevor der erste fertiggestellt ist. Diese soll nun im April soweit sein.

