Lehnin

Die Gelegenheit einen Blick auf das Gelände der alten Wassermühle an der Kurfürstenstraße zu werfen, bietet sich auch den Einheimischen nur selten. Deshalb war der Andrang beim zweiten Ortsspaziergang durch Lehnin vielleicht besonders groß. „Wir gehen von unserem ersten Haltepunkt an der Steganlage am Mühlenteich weiter in Richtung Klostersee und machen zwischendurch Station an der alten Wassermühle“, erklärte Ortsvorsteher Frank Niewar das erste Teilstück der Wanderung.

Bestes Frühlingswetter sorgte für einen neuen Rekord in der Reihe der Ortsspaziergänge durch die Gemeinde. Beim zweiten Rundgang durch Lehnin waren über 80 Wanderer dabei.

Über den Fischersberg und nach einem Abstecher in die Hasenkamp-Siedlung war das Ziel des Tages der Lehniner Sportplatz. Dort kümmerten sich Mitglieder des Sportvereins SV Kloster um die wohlverdiente Versorgung der Gäste, während diese die ausliegenden Fragebögen beantworteten, mit deren Hilfe die Gemeindeverwaltung die Tourismuskonzeption für alle Ortsteile Kloster Lehnins überarbeiten möchte.

Rote Ziegel in der Ortsmitte

Am Ausgangspunkt in der Ortsmitte hat sich in den letzten Jahrzehnten einiges verändert. Wo heute eine Supermarkt steht, waren einst Betriebsräume der PGH Bahnbrecher untergebracht. „Von diesen sogenannten Produktionsgenossenschaften des Handwerks gab es in Lehnin einmal drei Zweige: für Keramik, Malerarbeiten und Elektroreparaturen“, sagte Lehnins Ortschronist Jürgen Back, der bei der Wanderung für den historischen Teil zuständig war.

Auf der Steganlage am Mühlenteich berichtete Back, dass sich dort einst die erste Lehniner Badeanstalt befunden hat. „Bevor das Strandbad am Klostersee in Betrieb ging, stiegen die Lehniner ab 1898 hier ins Wasser.“ Wenige Jahre zuvor wurden in Sichtweite das damals noch Kaiserliche Postamt und das gegenüberliegende Hotel zu Post eröffnet. Die beiden Bauten aus roten Ziegeln prägen bis heute das Bild in der Ortsmitte.

Mühle am rauschenden Bach

Der Blick auf den immer noch rauschenden Bach, der an der alten Wassermühle vorbeiführt, ist seit einigen Jahren dagegen versperrt. Das Gebäudeensemble mit Wohnhäusern, Stallungen und alter Mühle ist in Privatbesitz. Extra für den Ortsspaziergang öffnete sich die Tür.

„Im Jahr 1662 wurde an dieser Stelle eine Schneidemühle errichtet und 300 Jahre lang, bis zur Stilllegung 1962, wurde hier die Wasserkraft genutzt“, sagte Jürgen Back. „Zum Ende wurden zwei Generatoren betrieben, die Strom für das Krankenhaus lieferten.“

Ausflüge an den Klostersee

Die Lage am Wasser ist seit vielen Jahrzehnten zum einen ein wichtiger Faktor im Vereinsleben der Lehniner und natürlich auch, um Besucher in den Ort zu locken. Auf dem Weg zum 1909 eröffneten Strandbad wurde das den Wanderern noch einmal durch die verschiedenen ehemaligen Ausflugslokale ins Gedächtnis gerufen, die heute als Wohnhäuser genutzt werden.

Anlaufpunkt für eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen ist heute das Ufercafé auf dem Gelände des Instituts für Kunst und Kultur und das Strandbad. „Wer hinunter an den See möchte, ist aber auch bei uns immer willkommen“, sagte Bernd Frömmel, der die Sektion Rudern des SV Kloster Lehnin leitet.

Zelten im Strandbad

Neben den Ruderern öffneten auch die Segler des Sportvereins die Türen zu ihren Bootshäusern und verbanden das gleich mit einer Einladung zum Besuch der jährlichen Regatta auf dem Klostersee.

Beim Abstecher ins Strandbad ging der Blick auf die neue Steganlage, die im letzten Jahr neu errichtet wurde. „Baden, Kanu fahren, Eis essen oder einfach mal für eine Nacht das Zelt mit Kindern oder Enkeln hier aufschlagen, das ist bei uns alles möglich“, sagte Strandbad-Betreiber Kay Schattenberg. Und die erste laue Sommernacht steht schon vor der Tür.

Von Christine Lummert