Medewitz

Die Freiwilligen Feuerwehren Wiesenburg/Mark rücken noch enger zusammen. Das dokumentiert sich unter anderem bei der Ortsfeuerwehr Reetz. Sie setzt sich ab sofort aus den Löschgruppen Reetz, Reetzerhütten und Reppinichen zusammen. Das hat Gemeindewehrführer Burkhard Brüning jetzt bekannt gegeben. Damit wird der ohnehin gewachsenen Kooperation nunmehr Rechnung getragen, hieß es zur Begründung.

In Reppinichen geht die Entwicklung mit einem Generationswechsel an Spitze einher. Den Chefposten übernimmt Michael Kühn von Erhard Stephan. Die Amtsübergabe erfolgte in feierlichem Rahmen. Anlass war der erste Kameradschaftsabend. Er ging Freitagabend zum Auftakt des Medewitzer Dorffestes mit Treckertreffen in der Töff-Töff-Arena über die Bühne.

Miteinader der Einsatzkräfte stärken

Den Vorschlag zu dieser Veranstaltung hatte Florian Welzel unterbreitet. „Während sich die alljährliche Würdigung der Alters- und Ehrenabteilung etabliert hat, sollte das Miteinander der Einsatzkräfte noch etwas gestärkt werden“. so der stellvertretende Gemeindewehrführer. Darüber hinaus geh es seiner Aussage nach um eine Honorierung der geleisteten Arbeit.

Was sie alles erledigt haben, präsentierte Lutz Knape aus Lehnsdorf, ebenfalls Vizewehrchef, in einem Lichtbildervortrag: Brandbekämpfung, technische Hilfe nach Unfall (Tierrettung inklusive) oder Sturm sowie reichlich lange Ölspuren, die zu beseitigen waren. Aufmerksam, wenn auch ohne Übersetzung, verfolgten die Feuerwehrleute aus Konin, einem Ortsteil der Partnergemeinde Lwowek, das Geschehen.

Gegenbesuch ist schon in Planung

Nicht zuletzt mit hochprozentigen Geschenken als Argument luden sie die Floriansjünger aus dem Hohen Fläming zum Gegenbesuch ein. Nach zweijähriger Unterbrechung soll der Kontakt nämlich ebenfalls wieder intensiviert werden, hieß es. Dann wird ein Team aus Wiesenburg und Umgebung am etwas anderen Löschangriff-Wettbewerb im Nachbarland teilnehmen.

Beim Brandtsheidepokallauf zu Beginn der drei tollen Tage mussten sie sich noch mit dem Ehrenplatz begnügen. Das Kräftemessen – ausgetragen unter Flutlicht – erlebte immerhin seine 28. Auflage. Doch nur eine Hand voll Mannschaften hatte sich gemeldet. Immerhin war für Spannung gesorgt: Denn in der DIN-Wertung holte sich Ragösen mit 31:00 den Sieg knapp vor Lübnitz mit 31:49 Sekunden. Den gleichen Gewinner galt es in der TGL-Kategorie zu ehren.

Von René Gaffron