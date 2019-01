Petzow

Matratzen, Küchengeräte, Heizungen und barrierearme Bäder stehen ganz oben auf der Wunschliste, wenn Gastgeber in Potsdam-Mittelmark ihre Feriendomizile modernisieren wollen. Diese Trends kann Uta Hohlfeld von der Lokalen Aktionsgruppe Fläming-Havel (LAG) anhand der Förderanträge ablesen, die bei dem Verein in Wiesenburg eintrudeln. Ab Montag können sich Gastgeber wieder um eine Förderung aus dem Programm für „kleinteilige touristische Maßnahmen“ bewerben. Seit Einführung 2009 wurden Gastgeber im Kreis aus diesem Topf mit insgesamt 1,26 Millionen Euro unterstützt. Fast 150 verschiedene Herbergen konnten bislang davon profitieren.

Unter ihnen ist auch das Ferienhaus „Casa bella Anna“. Christiane Prause vermietet es seit fünf Jahren in der Fercher Straße in Petzow. „Wir wollten den Gästen etwas bieten, das in der Gegend sonst eher unüblich ist. Deshalb haben wir uns für einen mediterranen Einrichtungsstil entschieden. Vieles stammt von Flohmärkten, einige Dinge, zum Beispiel Matratzen, mussten wir natürlich neu kaufen“, erzählte die Vermieterin am Mittwoch bei einem Pressegespräch. Christiane Prause hat schon dreimal Gebrauch von der Förderung gemacht und somit den Standard des selbst entworfenen Ferienhauses aufgewertet. „Inzwischen haben wir Matratzen in Hotelqualität, neue Fliegengitter, eine Sitzecke auf der Terrasse, ein tolles Sofa im Wohnzimmer und eine Schallschutzwand im Garten anschaffen können“, sagte sie. Seit 2016 kann sich das Feriendomizil mit einer Vier-Sterne-Klassifizierung des Deutschen Tourismusverbandes schmücken.

Mehr Geld für das Budget erwünscht

Eine solche Klassifizierung ist Voraussetzung, um überhaupt aus dem Fördertopf schöpfen zu können. Zudem sollten die Unterkünfte noch für mindestens sechs weitere Jahre an Urlauber vermietet werden. „Wenn wir die Zimmer und Häuser bewerten, machen wir das nach 160 Kriterien. Da geht es zum Beispiel darum, ob das Bett Lattenroste hat und ob dieses sich manuell oder elektrisch verstellen lassen“, berichtete Martina Busse vom Tourismusverband Havelland. Klassifizieren dürfen im Landkreis Potsdam-Mittelmark die beiden Tourismusverbände Havelland und Fläming sowie das Tourismusamt Schwielowsee. Alle drei Jahre wird neu beurteilt.

Der Kreis unterstützt einen einzelnen Gastgeber bei seinem Vorhaben maximal zu 50 Prozent und mit 5000 Euro. Jährlich stehen derzeit 50 000 Euro in dem Budget zur Verfügung. Als das Förderprogramm an den Start ging, waren es noch 300 000 Euro, wie Eveline Vogel von der Kreisverwaltung berichtete. „Es wäre schön, wenn wir mit Blick auf die Landesgartenschau in Beelitz in drei Jahren 50 000 Euro mehr bekommen könnten“, sagte sie. Seit 2015 soll mit den Fördermitteln die Qualität der Unterkünfte verbessert werden. Anfangs zielte das Programm darauf ab, mehr Betten zu schaffen. „Die meisten Betten finden wir in Potsdam-Mittelmark im Bereich der Ferienwohnungen und Ferienzimmer, weniger in den Hotels“, sagte Uta Hohlfeld von der LAG, die Antragsteller im Auftrag des Kreises betreut und berät.

Stammgäste und positives Feedback sind „zweiter Lohn“

Das Ferienhaus „Casa bella Anna“ ist für den Sommer bereits seit vorigem Jahr ausgebucht, erzählte Christiane Prause. Mithilfe des Fördergeldes konnte sie in Petzow ein Kleinod schaffen, das mittlerweile einige Stammgäste hat und viele positive Bewertungen erhält. „Das ist wie ein zweiter Lohn und das größte Lob für uns“, sagte sie.

Info: Anträge können ab Montag unter www.potsdam-mittelmark.de, Rubrik Wirtschaftsförderung gestellt werden.

Von Luise Fröhlich