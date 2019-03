Lehnin

Der Lehniner Ortsbeirat fordert in den nächsten drei bis fünf Jahren den Neubau eines Kindergartens. Zudem müsse dieser mehr Platz bieten als für 100 Kinder, die die bisherige Kita in der Lindenstraße aufnehmen kann. An die Verwaltung Kloster Lehnin erging in der jüngsten Gemeinderatssitzung der Auftrag, dies zu prüfen und dazu regelmäßig zu berichten.

Die Kita in der Lindenstraße hat Platz für 100 Jungen und Mädchen. Sie sei baulich an ihre Grenzen gekommen, so Ortsvorsteher Frank Niewar ( SPD). Um Lehnin attraktiv für Familien aufzustellen, die in den Ort ziehen wollten, sei der Neubau einer Kita nötig.

Einige Kinder müssen nach Damsdorf

Die Lehniner Kommunalpolitiker plädieren für eine Einrichtung mit 150 bis 200 Plätzen. Schon jetzt müssten Kinder aus Lehnin in die Damsdorfer Kita gebracht werden, weil die Lehniner Einrichtung an ihre Kapazitätsgrenze gestoßen sei. Lehnin ist mit rund 3100 Einwohnern der größte Ort in der Gemeinde Kloster Lehnin.

Die Evangelische Kita Lehnin soll erweitert werden. Quelle: JACQUELINE STEINER

„Das Gebäude ist uralt, ich war 1964 mit dabei beim Erstbezug“, erinnerte Niewar an seine eigene Kindergartenzeit in der Kita. Jeder Anbau dort sei ein Stückwerk. Auch plädiert der Ortsbeirat dafür, eine freie Trägerschaft für eine neue Kita nicht von vorn herein auszuschließen.

Harry Grunert, Vorsitzender der CDU-Fraktion, zeigte sich offen dafür: „Die Stadt Brandenburg hat damit gute Erfahrungen gemacht.“ Niewar gab zudem zu Bedenken, es müsse ein passendes Baugrundstück schon jetzt gesichert werden.

Sieben Kitas in der Großgemeinde

Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner (parteilos) reagierte zurückhaltend auf die Forderung. Die Gemeinde betreibe sechs Kitas mit 409 Plätzen. Davon seien 389 belegt. Hinzu komme die Evangelische Kita des Diakonissenhauses, sagte Brückner.

Der Evangelische Kindergarten auf dem Klosterareal betreut mit einer Ausnahmegenehmigung 63 Jungen und Mädchen. Auch dort ist eine Erweiterung um bis zu 15 Plätze im Gespräch.

Schon vor einem Jahr sagte Vize-Bürgermeister Berthold Satzky, „bei den Kita-Kapazitäten ist das Ende der Fahnenstange erreicht“.

Lehnins Ortsvorsteher Frank Niewar (SPD). Quelle: JACQUELINE STEINER

Die Zahl der Geburten zwischen 2012 und 2018 schwankte nach Angaben Brückners jährlich zwischen 79 und 99. Die Zahl der Zuzüge sei eine ungewisse Größe. Zudem liege der Betreuungsgrad nicht bei 100 Prozent, weil einige Eltern ihre Kinder erst ab deren dritten Lebensjahr in eine Kita bringen, sagte Brückner. „Wir können nicht sagen, wie es in drei bis fünf Jahren mit der Kinderzahl aussieht.“ Eine neue Kita für 150 bis 200 Kinder koste etwa vier bis sechs Millionen Euro.

Es müsste erst eine „gesicherte Prognose über die Zahl der Kinder in den nächsten Jahren vorliegen“, so der Bürgermeister weiter. Wenn denn ein Neubau komme und die Kinderzahl würde sinken, „würden kleine Kitas vom Netz gehen als Konsequenz“, warnte Brückner.

Verwaltung will neue Zahlen liefern

Diese möglichen Schließungen in anderen Ortsteilen müssten mit bedacht werden. Die Verwaltung würde für das nächste Jahr die Zahlen aufbereiten und einen Vorschlag dazu machen, so Brückner. Doch mit diesem Zeitplan kam er nicht durch.

Andreas Bernig von den Linken sagte: Der nun beschlossene Landesentwicklungsplan gestatte Lehnin die doppelte Möglichkeit an Bauentwicklung. Auch er plädierte für eine moderne Kita. Lehnin mit seiner günstigen Nähe zur Autobahn erwarte mit Sicherheit Zuzug.

Von Marion von Imhoff