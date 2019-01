Lehnin

Die Großbaustelle in der Lehniner Ortsdurchfahrt kommt trotz des Schmuddelwetters mit viel Regen gut voran. Das teilt das Landesstraßenbauamt Straßenwesen mit. „Der Regen beeinträchtigt uns in der jetzigen Phase nicht. Er ist unangenehm für die Bauarbeiter, aber für das Setzen der Borde an der Fahrbahnkante derzeit kein Problem“, sagt Frank Schnmidt, zuständiger Dezernatsleiter für Planung im Landesbetrieb.

Keine Prognose gibt Schmidt über den weiteren Baufortschritt ab. „Wir hatten schon Jahre, da konnten wir bis Ende Januar bauen, dann kam der Frost und es ging erst im April weiter.“ Deswegen sei er vorsichtig.

Bereits fertig im Boden sind im ersten, 240 Meter langen Bauabschnitt die neuen Regenwasserleitungen. Als nächster Schritt sind das Aufbringen der rund 40 Zentimeter dicken Tragschicht und der darüber liegenden sogenannten Bindeschicht von acht Zentimeter Dicke geplant. Diese versiegelt die Tragschicht. Erst dann wird die neue Fahrbahn asphaltiert, wobei in dieser Phase Regen eher ungünstig wäre, sagt Frank Schmidt.

Der gesperrte Teil der Ortsdurchfahrt in Lehnin. Nach Golzow gibt es eine Umleitungsstrecke für Fahrzeuge unter 7,5 Tonnen und für den Busverkehr. Quelle: JACQUELINE STEINER

Bis in den Mai hinein wird zwischen der Straße Am Traumsee und Gohlitzstraße gebaut. So jedenfalls ist der geplante Zeitplan bei optimalen Wetterbedingungen. Anschließend geht es an den weiteren Bauabschnitten weiter. Bis Juli 2020 wird die Großbaustelle, die bis zum Abzweig der Bahnhofstraße führt, voraussichtlich den Lehninern erhalten bleiben.

Roswitha Schmidtke betreibt nahe dem ersten Bauabschnitt eine Eisdiele. „Es ist ruhiger geworden, Lastwagen kommen hier nicht mehr durch. Das ist positiv“, freut sie sich. Wenn schon gebaut wird, dann auch eine Ortsumgehung für Lehnin, wünscht sie sich. „Die können die Straßen hier an der Ortsdurchfahrt noch schon so schön bauen, die Lastwagen behalten wir ja. An die derzeitige Ruhe kann man sich so gewöhnen.“

Hier wird in Lehnin gebaut. Quelle: JACQUELINE STEINER

Weil Roswitha Schmidtke an dem vor wenigen Jahren neu gebauten Kreisel lebt, musste sie damals bereits Ausbaubeiträge zahlen. „Wir haben ein Eckgrundstück und mussten eine ganz schöne Summe berappen. Da will ich gar nicht mehr daran denken.“

Lehniner hingegen, die an dem von der Baustelle betroffenen Abschnitt wohnen, werden sich mit dieser Frage derzeit viel beschäftigen. Mit großer Aufmerksamkeit dürften sie die Debatte im Land verfolgen, ob die Straßenausbaubeiträge abgeschafft werden. Dafür kämpft eine landesweite Initiative. Frank Schmidt bezeichnet es als „hochspannende Frage, ob die Beiträge abgeschafft werden und wie die mögliche Regelung dann tatsächlich aussieht für die bereits laufenden Bauarbeiten.“

Lothar Wiegand, Vize-Sprecher des brandenburgischen Innenministeriums, spricht von einer „munteren Diskussion im parlamentarischen Raum“ zu dem Thema. Ob bereits gestartete Bauvorhaben von einer möglichen Regelung betroffen wären und die dortigen Anwohner also profitieren würden nennt Wiegand „rein spekulativ“.

In Baden-Württemberg wurden noch nie Straßenausbaubeiträge erhoben, in Bayern wurden sie rückwirkend zum 1. Januar 2018 abgeschafft. In Niedersachsen gibt es sie seit 2006 nicht mehr. Laut Ministerium sind derzeit in sieben von 13 Flächenbundesländern die Gemeinden verpflichtet, die Bürger beim Straßenausbau anteilig zur Kasse zu bitten.

