An der Eigenherd-Grundschule in Kleinmachnow wird stark auf Förderung geachtet. Die besten Matheschüler etwa dürfen an einem Begabten-Kurs für die Programmierung von Lego-Sets teilnehmen. Sie bekamen Unterstützung von zwei IT-Unternehmern, die selbst an der Eigenherd-Schule ihre ersten Schritte machten.