Mittelmark

Beim Kreisparteitag der Linken in Wiesenburg haben die Delegierten 38 Bewerber für die Wahl zum Kreistag von Potsdam-Mittelmark am 26. Mai aufgestellt. Acht Kandidaten gehören nicht der Partei an. Angeführt wird die Liste von der langjährigen Doppelspitze der Linken im Kreistag, Kathrin Menz aus Neuseddin und Thomas Singer aus Kleinmachnow.

Acht Abgeordnete

Derzeit stellt die Fraktion der Linken im Kreistag acht Abgeordnete. Vor fünf Jahren holte die Linke in Potsdam-Mittelmark zur Kreistagswahl 14,9 Prozent der Stimmen. Die Wahl zum Kreistag fällt mit den Kommunalwahlen zusammen. In Wiesenburg begrüßten die Delegierten den Europa-Abgeordneten ihrer Partei Helmut Scholz, der auf die am selben Tag stattfindende Wahl zum Europaparlament einstimmte.

Von MAZ