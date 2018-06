Lehnin

Bereits am Donnerstag, den 7. Juni haben zwei unbekannte Männer in Lehnin ein neunjähriges Mädchen angesprochen, das auf dem Weg von der Grund- und Gesamtschule nach Hause war.

Das Mädchen lief zu Fuß allein von der Goethestraße über die Beethovenstraße in die Lindenstraße, wo am rechten Fahrbahnrand ein weißer Transporter stand, berichtet die Polizei am Montag.

Aus diesem Transporter sind die beiden Männer, die bunte Masken trugen, ausgestiegen und auf das Kind zugegangen. Einer der Männer bot dem Kind Süßigkeiten an und sagte, dass es mehr erhalte, wenn es sie zum Auto begleiten würde.

Einer der Männer bedroht das weglaufende Kind

Das Mädchen weigerte sich zum Glück mitzugehen und lief stattdessen davon. Als sie sich vom Ort des geschehens entfernte, hörte sie einen der beiden sagen, dass sie niemanden etwas von dieser Begegnung berichten solle. Er drohte ihr mit Schlägen, wenn sie nicht gehorchen würde.

Das Mädchen hat den einen verdächtigen Mann als schlank, den anderen als dick beschrieben. Sie trugen schwarze lange Sachen und bunte, selbstgebastelte Masken.

Außerdem trugen sie Handschuhe und Kopfbedeckungen wie ein Cap oder eine Mütze. Der eine Mann sprach deutsch, hatte aber einen Akzent.

Polizei bittet um Unterstützung

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. „Wenn Sie in der oben genannten Zeit bemerkenswerte Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern/ dem Täter oder dem in Rede stehenden Fahrzeug geben können, melden sie sich bitte unter der Telefonnummer 0 33 81 / 56 00 bei der Polizeiinspektion Brandenburg oder nutzen sie das Hinweisformular in unserem Bürgerportal unter: www.polizei.brandenburg.de.

Von Jürgen Lauterbach