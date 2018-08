Mittelmark

Die Chancen für Wolfgang Blasig stehen nicht schlecht. Würde der Kreistag am heutigen Tag über eine Zusammenlegung der über vier Standorte verteilten Verwaltungssitze in Beelitz-Heilstätten abstimmen, wäre der bevorzugten Variante des SPD-Landrates eine Mehrheit zuzutrauen.

Kreistag berät im Oktober Auf der Grundlage der Empfehlungen im Masterplan Potsdam-Mittelmark wird die Kreisverwaltung dem Kreistag für seine nächste Sitzung im Oktober eine Beschlussvorlage vorlegen. Die Kreistagsabgeordneten haben das letzte Wort über die Zukunft der Verwaltungssitze. Zuvor sollen noch die rund 1000 Mitarbeiter mit dem Inhalt des Masterplans vertraut gemacht werden. Die meisten von ihnen werden in Zukunft in Beelitz-Heilstätten arbeiten. Widerstand kommt von Bürgermeistern und Amtsdirektoren im Südwesten von Potsdam-Mittelmark. Sie warnen in einem offenen Brief vor einem Abzug von rund 300 Büroarbeitsplätzen aus Bad Belzig. Doch von diesen sind schon heute viele mit Pendlern besetzt.

So hat die CDU als wichtigster Koalitionspartner der SPD schon mal Rückendeckung für das Fazit des sogenannten Masterplans Potsdam-Mittelmark signalisiert. In dem Papier, das vor wenigen Tagen den Fraktionen vorgestellt wurde, empfehlen Experten einer externen Beraterfirma die Konzentration der Behörden an einem zentralen Standort als nachhaltigste Variante.

CDU sieht attraktive Arbeitsplätze

„Die vorgestellten Überlegungen zur Konzentration des Verwaltungssitzes waren vollständig nachvollziehbar“, teilte CDU-Fraktionsvorsitzender Rudolf Werner der MAZ mit. Ein Neubau in Beelitz-Heilstätten würde attraktive und gut zu erreichende Arbeitsplätze für qualifizierte Mitarbeiter bedeuten. Diese seien notwendig, um den berechtigten Erwartungen der Bürger an die Arbeit der Verwaltung gerecht zu werden, so Werner.

Rudolf Werner, CDU-Fraktion Kreistag Potsdam-Mittelmark Quelle: Michael Greulich

Kein Problem mit einer Zentralisierung hätte auch Wolfgard Preuß von der Fraktion Freie Bürger und Bauern, dem Junior-Partner in der Koalition mit CDU und SPD. Die Argumente seien grundsätzlich nachvollziehbar, meinte Preuß. Bauchschmerzen bereiten dem Fraktionschef allerdings die geschätzten Baukosten von rund 100 Millionen Euro, die der zentrale Verwaltungsbau in Beelitz-Heilstätten kosten soll. „Solch eine Summe muss man den Wählern erstmal beibringen“, so Preuß. Deshalb sieht der Ziesaraner noch Gesprächsbedarf sowohl innerhalb der Fraktion, als auch mit der Verwaltungsspitze.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat nach der Sommerpause noch nicht getagt. „Persönlich begrüße ich den Vorstoß zur Konzentration des Verwaltungssitzes“, sagte Fraktionsvorsitzende Elke Seidel auf Nachfrage. Allerdings hätte man diese Idee schon in den 1990er-Jahren mit dem konsequenten Ausbau des Verwaltungsstandortes Papendorfer Weg in Bad Belzig haben können, meinte Seidel.

Für die Fraktion von FDP/BiK-BIT kann sich Hans-Peter Goetz aus Teltow eine Zustimmung zur Verwaltungszusammenführung vorstellen. „Von den Vorteilen für die Mittelmärker wird uns der Landrat im Detail allerdings noch überzeugen müssen“, so Goetz. Der FDP-Politiker fordert eine schnellere und bessere Verwaltung von der Kfz-Zulassung über die Arbeitsvermittlung, im Jugendamt und in der Bauverwaltung.

Kathrin Menz, Fraktionsvorsitzende Die Linken. Quelle: Michael Greulich

Was hat der Bürger davon? Diese Frage steht auch für die Linken als stärkste Oppositionspartei im Kreistag im Mittelpunkt, wenn es um einen 100-Milllionen-Neubau in Beelitz-Heilstätten geht. „Das ist ein Schweinegeld. Dafür kann ich mir auch sozialen Wohnungsbau vorstellen“, gab Fraktionschefin Kathrin Menz gegenüber der MAZ zu bedenken. Auf der anderen Seite sei es verführerisch Blasigs favorisierte Variante zu folgen. Personell, wirtschaftlich und funktionell mache eine Zentralisierung Sinn, sagte Menz. Sie forderte die Einbeziehung der betroffenen Kommunen, die vom Abzug von Arbeitsplätzen betroffen wären.

Kleinste Fraktion mit zwei Sitzen im Kreistag ist die Alternative für Deutschland. Der stellvertretende AfD-Fraktionschef Steffen Königer hält die von der Verwaltungsspitze bevorzugte Masterplan-Variante für einen „diskutablen Vorschlag“, der jedoch nicht zu Lasten der berlinfernen Regionen gehen dürfe. Königer sieht deshalb noch Gesprächsbedarf.

Servicepunkte in der Fläche

Einig sind sich im Prinzip alle Fraktionen, dass die Kreisverwaltung in der Fläche auch in Zukunft präsent bleiben soll. Und zwar mit so genannten Servicepunkten. Dabei wird es sich nicht um komplette Gebäude, sondern um angemietete Räume vor allem für Sprechstunden in der Arbeitsvermittlung, im Sozialbereich und der Jugendhilfe handeln.

Von Frank Bürstenbinder