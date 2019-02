Zunächst rund 100 Flüchtlinge werden ab Juni in das frühere Sensconvent-Hotel in Michendorf einziehen, ab August sollen schrittweise weitere folgen. Das teilte der Landkreis mit, der das Gebäude im Herbst 2016 erworben hatte, um es als Gemeinschaftsunterkunft zu nutzen. In Michendorf hatte indes kaum noch einer damit gerechnet.