Michendorf

Etwa 150 Menschen haben am Donnerstagabend die Möglichkeit genutzt, die Flüchtlingsunterkunft in Michendorf zu besichtigen. Der Landkreis hatte das Erdgeschoss des Hauses Polygon für Besucher geöffnet, wie das frühere Sensconvent-Hotel in der Potsdamer Straße nun heißt. Nach Kreisangaben werden am 4. Juni die ersten Asylsuchenden in das Haus einziehen, in dem es 122 Zimmer gibt. Die ersten 100 Bewohner ziehen aus Brück nach Michendorf, darunter 25 Familien mit 80 Personen. Ab Anfang August folgen weitere 140 vorwiegend alleinstehende Asylsuchende. „Es ist unser Wunsch, dass es eine Mischung aus Familien und Einzelpersonen gibt. Es sind aber einfach mehr Alleinreisende, die untergebracht werden müssen“, sagte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert.

Laut Schwinzert hat der Landkreis in diesem Jahr insgesamt 871 Flüchtlinge aufzunehmen. Für die Container-Häuser in Brück laufe der Mietvertrag zum Jahresende aus. Von dort nach Michendorf zieht auch eine vierköpfige Familie aus Marokko um, die sich die neue Unterkunft schon mal anschaute. „Es wird hier viel besser sein als in Brück“, sagte die Mutter von zwei Kindern. Für das Ex-Hotel gibt es eine Nutzungsgenehmigung als Gemeinschaftsunterkunft bis zum 31. Mai 2022. Die Asylsuchenden, die dort unterkommen, stammen unter anderem aus Kenia, Nigeria, Pakistan, Marokko, Afghanistan, Eritrea, Tschetschenien und dem Iran.

Derzeit läuft noch die Ausschreibung für den sozialen Träger, der die Leitung des Hauses übernehmen soll. Neben der Heimleitung soll es laut Schwinzert drei Sozialarbeiter geben, jeweils einen für 80 Bewohner, sowie zwei Wachschützer.

Den Saal im Haus kann der Michendorfer Theaterverein „Kleine Bühne“ weiter als Proberaum nutzen. „Wir sind dankbar, dass wir bleiben können. Wir warten jetzt erst einmal ab, wie es sich entwickelt und entscheiden dann, ob gemeinsame Theaterprojekte mit Flüchtlingen denkbar sind“, sagte Vereinsvorsitzende Ortrud Meyhöfer. Tagesstruktur und Beschäftigungsmöglichkeiten für die Bewohner unterschiedlichster Kulturen hält der Michendorfer Dieter Brüchert für unbedingt notwendig. „Wenn man zwei Wochen in so einem Zimmer ist, bekommt man Frust“, warnte er. Klaus Oertel sah nach seinem Besuch des früheren Hotels die neue Nutzung pragmatisch: „Hauptsache, es wird genutzt und steht nicht leer.“ Vor dem Einzug der ersten Bewohner wird es am 7. Mai eine Einwohnerversammlung geben.

Von Jens Steglich