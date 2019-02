Michendorf

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Dienstagabend auf der B2 zwischen Potsdam und Michendorf. Dabei stießen zwei Pkw frontal ineinander, wobei einer der beiden Wagen sich überschlug und auf dem Dach zu liegen kam.

Die Rettungskräfte der Feuerwehr mussten das Fahrzeug aufschneiden, um den 31-jährigen Fahrer aus dem Wagen zu holen, ehe dieser aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Die 43-jährige Fahrerin des zweiten Unfallwagens war in ihrem Auto eingeklemmt und konnte erst nach rund 45 Minuten schwer verletzt von den Rettungskräften befreit werden. Auch sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ehemann der Verletzten wird durch Zufall Zeuge des Unfalls

Um die verletzte 43-Jährige ereignete sich zudem eine besonders tragische Geschichte, denn ihr Mann, der zuvor mit seinem Auto nahe des Unfallortes liegengeblieben war, musste den Unfall mitansehen, bemerkte jedoch nicht auf Anhieb, dass es seine Frau war, die darin verwickelt war. Zusammen mit einer älteren Frau, bei der es sich vermutlich um seine Mutter handelt, war er unterwegs gewesen, ehe das Auto liegen blieb. Er kontaktierte seine Frau, die sich auf den Weg machte, um die beiden abzuholen. Etwa 100 Meter, ehe sie die beiden erreichte, ereignete sich der Unfall. Nachdem der Mann einige Zeit in seinem Wagen gewartet hatte, informierte er sich bei den Rettungskräften, ob sich seine Begleitung in einem der Fahrzeuge aufwärmen könne – erst dann erkannte er das völlig zerstörte Fahrzeug seiner Frau.

Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.

Von RND/liz