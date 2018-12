Langerwisch

Ein 40-jähriger VW-Fahrer ist am späten Sonntagabend im betrunkenen Zustand in der Straße Neu Langerwisch seitlich mit acht Autos kollidiert, die am Fahrbahnrand parkten. Die Schäden waren teilweise erheblich. Am Ende der Straße stieß er mit einem Audi zusammen und kam zum Stehen.

Der Mann pustete sich auf 2,76 Promille und konnte seinen Wagen wegen Ausfallerscheinungen nicht mehr sicher führen. Er musste eine Blutprobe abgeben und den Führerschein bei den Polizisten lassen. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 28 000 Euro. Ein Abschleppdienst musste den VW abholen.

Von MAZonline