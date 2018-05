Michendorf

Die CDU-Fraktion im Michendorfer Gemeindeparlament wendet sich gegen die Pläne des Landkreises, im ehemaligen Sens­convent-Hotel auf Dauer bis zu 250 Flüchtlinge unterzubringen. Die Christdemokraten appellieren an Landrat Wolfgang Blasig (SPD), von Flüchtlingsunterkünften in dieser Größenordnung Abstand zu nehmen. Diese sei nicht zielführend, was das gemeinschaftliche Leben der Flüchtlinge untereinander und ihre Integration im Ort anbelangt, so Fraktionschefin Marion Baltzer.

Flüchtlinge könnten sich schneller integrieren, wenn sie in kleineren Einheiten zusammen leben. „Es geht auch darum, was machbar ist und was der Ortsteil Michendorf aushält“, sagte sie. Baltzer verweist auf Engpässe in Schulen und Kitas in der Gemeinde, die sich derzeit selbst in einer gewissen Notlage befindet: Momentan fehlen zum Beispiel 153 Kita-Plätze. Sie kritisiert die aus ihrer Sicht „wirtschaftliche Betrachtungsweise“ des Landkreises und vermisst ein klares Konzept, wie die Integration der Flüchtlinge geschultert werden soll. „Um die Aufgaben als Gemeinde stemmen zu können, die Akzeptanz der Michendorfer Bevölkerung zu gewinnen und mögliches Konfliktpotenzial zu minimieren“, drängt die CDU-Fraktion in einer Mitteilung darauf, „dass die Belegung des Übergangswohnheimes im zweistelligen Bereich verbleibt“. Ins Ex-Hotel sollen also nicht mehr als 100 Menschen einziehen.

Der Landkreis hatte das frühere Hotel 2015 in turbulenten Zeiten angemietet, als händeringend Flüchtlingsunterkünfte gesucht wurden. Später kaufte er die Immobilie, weil der Erwerb preiswerter war als der teure Mietvertrag. Nach langer Umbauphase wird laut Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert nun im zweiten Halbjahr 2018 mit dem Einzug der ersten Asylsuchenden gerechnet. „Wenn keine Kapazitäten in den Kindereinrichtungen verfügbar sind, werden wir das bei der Zuweisung von Flüchtlingen berücksichtigen“, sagte er. Das Ex-Hotel wird als Übergangswohnheim benötigt, „weil Mietverträge von teuren beziehungsweise anderen Mietobjekten auslaufen und nicht mehr verlängert werden“, heißt es in einer Antwort von Landrat Blasig auf eine Anfrage von Marion Baltzer, die auch Kreistagsabgeordnete ist.

Blasig macht keinen Hehl daraus, dass der Landkreis gehalten ist, die Platzkapazitäten möglichst auszuschöpfen. „Für jedes Objekt fallen nicht unerhebliche Kosten für die soziale Betreuung, den Wachschutz bzw. die Objektbetreuung an. Ein teilweiser Leerstand ohne konkrete Gründe ist aus diesem Grund nicht vertretbar.“ Der Landrat bietet Unterstützung an und nennt als Beispiel, dass für die Betreuung von Kindern aus Übergangseinrichtungen zusätzliches Personal finanziert wird. Weil sich im Ex-Hotel vor allem Zwei-Bett-Zimmer befinden, werde die Unterbringung von Kindern in Michendorf aber voraussichtlich eine eher untergeordnete Rolle spielen. Blasig wirbt dafür, „im Vorfeld eine sachliche Betrachtung vorzunehmen und keine Befürchtungen zu schüren“. Der Landkreis sei gern bereit, „vor dem Bezug der Einrichtung in einer Einwohnerversammlung offene Fragen zu klären“.

Michendorf hat schon Willkommensbroschüre In Michendorf waren 2015 schon einmal Flüchtlinge untergebracht. Damals wurde die Gemeinde von der Nachricht überrascht, dass der Landkreis Asylsuchende in der Sporthalle des Wolkenberg-Gymnasiums unterbringt. Der Kreis ist Träger des Gymnasiums. Obwohl die Turnhallenbelegung keinen Jubel auslöste, entstand in Michendorf schnell eine Flüchtlingsinitiative, die Hilfe organisierte. In der Gemeinde gibt es auch eine Willkommensbroschüre in fünf Sprachen.

