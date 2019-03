Michendorf

Sie ist gerade in sensibler Mission unterwegs, versucht in den Ortsbeiräten für ihr Anliegen zu werben und Mehrheiten dafür zu gewinnen. Claudia Günther (Bündnis für Michendorf), die seit 16 Jahren im Michendorfer Gemeindeparlament für den Erhalt des Grüns streitet, zieht in ihre letzte Schlacht. Es ist ein bisschen so, als will sie den Bäumen in ihrer Heimatkommune noch einen letzten Dienst erweisen, bevor sie als Gemeindevertreterin abtritt und sich Ende Mai aus der Lokalpolitik zurückzieht.

Vor dem Abschied will sie es noch schaffen, eine Mehrheit dafür zu finden, die Michendorfer Baumschutzsatzung an einer entscheidenden Stelle zu reformieren. In allen Gebieten der Kommune, in denen die Bäume ortsbildprägend sind, sollen diese zusätzlich geschützt werden. In Wilhelmshorst und Michendorf-West, in den Wildenbrucher Siedlungen Six und Bergheide sowie in dem Teil von Langerwisch, der hinter der Bahnstrecke auf Wilhelmshorster Seite liegt, sollen alle Bäume schon ab einem Stammumfang von 60 Zentimetern unter Schutz gestellt werden, so ihr Antrag.

Kein Schutz bis zu einem Stammumfang von 190 Zentimetern

Das heißt: Grundstückseigentümer dürfen Bäume ab dieser Größe nicht mehr einfach so fällen. Sie müssen dann vorher eine Genehmigung bei der Gemeinde beantragen und, wenn sie eine bekommen, müssen sie für den abgeholzten Baum nachpflanzen. Zum Vergleich: Die 2016 neu beschlossene Baumschutzsatzung der Gemeinde sieht derzeit vor, dass erst Bäume ab einen Stammumfang von 190 Zentimetern, was einem Stammdurchmesser von 60 Zentimetern entspricht, geschützt sind.

Damals hatte eine Mehrheit in der Gemeindevertretung die Schutzsatzung in diesem Punkt gelockert und das Maß für genehmigungsfreie Fällungen deutlich vergrößert: Aus 60 Zentimetern Stammumfang, wie es die alte Satzung vorsah, wurden 60 Zentimeter Stammdurchmesser, ab dem der Schutzstatus seitdem greift. „Damit sind nur die ganz großen Bäume geschützt“, sagt Claudia Günther, die damals noch erreichen konnte, dass die Lockerung des Schutzumfangs für ausgewählte Baumarten nicht gilt. „Das reicht aber nicht aus“, sagt sie und begründet ihren Vorstoß, für Gebiete mit Waldcharakter zum umfassenderen Schutzstatus zurückzukehren, mit einem leidenschaftlichen Appell und mit Zahlen.

Zahl der Fällungen hat zugenommen

Sie sieht durch die jetzige Regelung die baumreichen Gebiete massiv gefährdet, „genau das zu verlieren, was ihre Einzigartigkeit ausmacht – den hohen Baumbestand“. Der ortstypische Charakter sei bereits an vielen Stellen verloren gegangen. „Meine Erfahrung ist, dass der Appell an die Vernunft der Grundstücksbesitzer allenfalls in Einzelfällen, aber nicht flächendecken funktioniert.“ Die Streiterin für mehr Baumschutz verweist auf Daten aus der Gemeindeverwaltung, die zeigen, dass die Zahl der Fällungen in den vergangenen Jahren zugenommen hat.

Besonders deutlich stieg nach Lockerung der Schutzsatzung die Zahl der genehmigungsfreien Fällungen – von 52 in 2015 auf 192 im Jahr 2018. „Die tatsächliche Zahl ist hier noch viel höher, weil das nur die angezeigten Fällungen sind“, sagt sie. Mit dem umfassenderen Baumschutz in den genannten Gebieten will sie auch erreichen, dass dort dann die Nachpflanzungspflicht bei genehmigten Fällungen viel eher greift. „Für genehmigungsfreie Fällungen sind ja keine Nachpflanzungen festgelegt“, sagt Claudia Günther, die Donnerstagabend im Ortsbeirat Michendorf ist, um für mehr Baumschutz zu werben.

Abschied nach 16 Jahren Claudia Günther engagiert sich seit 16 Jahren in der Michendorfer Gemeindevertretung, war 14 Jahre Vorsitzende der Grünen-Fraktion, bevor sie die Grünen verließ und mit drei Gemeindevertretern aus anderen Fraktionen das Bündnis für Michendorf gründete. Zu den Kommunalwahlen am 26. Mai tritt sie nicht mehr an. „Für mich ist der Punkt gekommen, an dem ich die zeitliche Kapazität nicht mehr habe. Ich möchte auch nicht zu den Menschen gehören, die den Zeitpunkt verpassen, aufzuhören“, so Günther. „Auch Ehrenämter leben von neuen Leuten, die frischen Wind und Ideen einbringen. Nur so kommt man aus festgefahrenen Strukturen und Mustern heraus“, sagt sie.

Von Jens Steglich