Wilhelmshorst

Herber Dämpfer für das Wohnbauprojekt an der alten Gärtnerei in Wilhelmshorst: Der Hauptausschuss hat es am Montagabend mit Stimmenpatt (drei Ja-, drei Nein-Stimmen, eine Enthaltung) abgelehnt, zum jetzigen Zeitpunkt einen Aufstellungsbeschluss für den notwendigen Bebauungsplan zu fassen.

Das gewichtige Gremium sprach sich sogar dagegen aus, den Beschlussantrag dazu überhaupt auf die Tagesordnung der Michendorfer Gemeindevertretung zu nehmen. Der Hauptausschuss hat damit deutlich auf die Bremse gedrückt.

Vor allem Claudia Günther, Vorsitzende der Fraktion „Bündnis für Michendorf“, verband ihr Nein mit grundsätzlichen Fragen, die weit über dieses Bauvorhaben hinausgehen. Sie betonte, ihre Fraktion sei nicht dagegen, das Gelände der früheren Gärtnerei zu entwickeln. „Wir werden aber dagegen stimmen, dass es jetzt losgeht“, sagte sie.

Günther verwies auf fehlende Kita-Plätze und Schulen, die aus den Nähten platzen, und fragte, in welchem Umfang Wilhelmshorst wie Michendorf noch Wachstum vertragen können. Ein Bebauungsplan nach dem nächsten werde beschlossen. Sie riet zu warten, bis das Leitbild für die Gemeinde vorliegt, in dem solche Zukunftsfragen eine Antwort finden sollen. „Ohne das zu wissen, ist es leichtfertig, solche Beschlüsse zu fassen“, sagte Günther der MAZ. Sie kritisierte auch, dass aufgrund des allgemeinen Baudrucks Flächen aus Landschaftsschutzgebieten herausgenommen werden, ohne den Natureingriff adäquat auszugleichen: „Es reicht nicht, an der Autobahn dafür ein paar Bäume zu pflanzen.“

Wilhelmshorster Ortsbeirat will Projekt weiter unterstützen

Wilhelmshorsts Ortsvorsteher Gerd Sommerlatte (FBL-UWG) kündigte an, dass der Ortsbeirat das Wohnbauprojekt weiter unterstützen wird. „Wir wollen eine ordentliche, vernünftige Entwicklung in dem Gebiet“, sagte er.

Wie berichtet, soll dort, wo Familie Liebster einst eine Gärtnerei betrieben hat, ein Mix aus Einfamilienhäusern und Pavillons entstehen. Zudem will Investor Philipp Krentz, der selbst in Wilhelmshorst lebt, das alte Wohnhaus der Gärtner-Familie sanieren, in dem einst Einstein zu Gast war. Kritikern ist Krentz einen Schritt entgegengekommen. Aus dem ursprünglich geplanten Baugebiet hat er einen Wald herausgenommen. Er soll Wald bleiben.

Untersuchungen dauern wohl vier bis fünf Jahre

Im Vorfeld der Hauptausschuss-Sitzung hatten sich Anwohner in einem Brief an Lokalpolitiker gewandt und sich darin für eine behutsame Entwicklung ausgesprochen. Ein Satz, den Michendorfs Bürgermeister Reinhard Mirbach (CDU) unterschreiben würde. Er denkt dennoch darüber nach, den Antrag zur Aufstellung eines Bebauungsplanes trotz gegenteiliger Empfehlung des Hauptausschusses auf die Tagesordnung der Gemeindevertretung zu nehmen. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Den Aufstellungsbeschluss hält er für wichtig, „damit im B-Plan-Verfahren die kritischen Punkte untersucht werden können“. Im Verfahren würde zum Beispiel geprüft, ob die Straße An der Aue den zusätzlichen Verkehr aufnehmen kann. So kämen belegbare Fakten auf den Tisch.

Mirbach geht davon aus, dass die gesamten Untersuchungen vier bis fünf Jahre dauern und eine ebenfalls notwendige Änderung des kommunalen Flächennutzungsplanes erst am Ende des Verfahrens ansteht.

Von Jens Steglich