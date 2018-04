Maurice Kammholz fliegt zur WM - Der Cheerleader aus Fresdorf

Die Michendorfer Gemeindeverwaltung will mit Hilfe eines freien Trägers eine provisorische Kita für 100 Kinder auf einem kommunalen Gelände in Wilhelmshorst schaffen, um kurzfristig auf den Mangel an Betreuungsplätzen zu reagieren. In Wilhelmshorst bekommt der Plan allerdings Gegenwind. Der Ortsvorsteher hält das Areal für ungeeignet.