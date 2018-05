Michendorf

Das sind gleich zwei gute Nachrichten für Michendorf: Die EMB Energie Mark Brandenburg GmbH verlegt Anfang 2020 den Sitz ihrer Hauptverwaltung von Potsdam nach Michendorf. Und das Unternehmen will den geplanten Neubau auf dem ehemaligen Teltomat-Gelände im künftigen Ortszentrum beziehen. „Das Gebäude wird ausschließlich durch den Energiedienstleister, der derzeit 74 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt, genutzt“, teilten EMB und Kommune am Mittwoch mit.

Dass der regionale Energieriese aufs Teltomat-Gelände ziehen will, ist zugleich ein starkes Signal für eine neue Zukunft der Brache im Herzen Michendorfs, an deren Entwicklung vor einiger Zeit kaum noch einer geglaubt hat. Bürgermeister Reinhard Mirbach (CDU) spricht von einer Initialzündung. „Es zeigt auch, dass die Papenburg AG als Geländeeigentümer den festen Willen hat, das Areal zu entwickeln“, sagte er. „Gemeinsam mit der Papenburg AG haben wir in mehreren Gesprächen mit Günter Papenburg, dem Planer Andreas Uffelmann und Projektbegleiter Martin Pietsch über die Gesamtkonzeption des zukünftigen Ortszentrums und auch über die Standortanfrage der EMB gesprochen. Hand in Hand wurden auf Grundlage des vorhandenen B-Planentwurfs dort Lösungen für die bestehenden Anforderungen gefunden“, so Mirbach. Die Rahmenbedingungen für den Neubau sollen Papenburg und die EMB bilateral abgestimmt haben.

Michendorf setzte sich gegen Kleinmachnow und Stahnsdorf durch

„Michendorf liegt im Herzen unseres Vertriebsgebietes in Westbrandenburg. Mit dem Umzug dorthin stärken wir unsere Ausrichtung als regionaler Energiepartner“, erläuterte Geschäftsführer Jens Horn bei der Bilanz-Pressekonferenz der EMB in Potsdam die Beweggründe für die Entscheidung für den neuen Standort. Laut Horn hatte man zwölf Standorte intensiv untersucht. Michendorf habe unter anderem mit der guten Verkehrsanbindung überzeugt. „Der Bahnhof ist nur wenige Gehminuten entfernt.“ Und: „Wir werden Teil eines neuen aufstrebenden Quartiers und sind gleichzeitig umgeben von bestehender Infrastruktur mit Einzelhandel und Restaurants. Damit bieten wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein angenehmes Arbeitsumfeld.“ Gleichzeitig könne die EMB „in dem für uns zu errichtenden Neubau innovative Energielösungen einbauen und als Beispiele für unsere Kunden präsentieren“, sagte Horn. Die EMB prüfe auch die Möglichkeit, eine Nahwärmeversorgung für das neue Quartier aufzubauen.

Bei der Suche der nach einem neuen Standort soll sich Michendorf unter anderem gegen Beelitz, Kleinmachnow und Stahnsdorf durchgesetzt haben. „Die Entscheidung der EMB zugunsten Michendorfs ist ein Gewinn für unsere Gemeinde. Der zukünftige Neubau liegt zentral und wird der erste Anker in unserem neuen Ortszentrum sein“, so Mirbach. Auch ein Rathaus und weitere Objekte, etwa ein Café und Einkaufsmöglichkeiten, sollen das momentan noch brach liegende Gelände beleben.

Städtebaulicher Vertrag am 25. Juni in der Gemeindevertretung

„Für uns ist jetzt wichtig, dass wir die Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Ortszentrums schaffen“, sagte er. Der Bebauungsplan fürs Gelände und der städtebauliche Vertrag zwischen Papenburg AG und Gemeinde sollen möglichst schnell auf den Weg gebracht werden. „Ich hoffe, dass der städtebauliche Vertrag bereits am 25. Juni von der Gemeindevertretung beschlossen wird“, so der Bürgermeister, der sogar Lob von seinen Kritikern bekommt. „An dieser Stelle müssen wir die Gemeindeverwaltung ausdrücklich loben. Sie hat konsequent und mit guten Mitteln für die Ansiedlung der EMB geworben“, sagte Michendorfs SPD-Chef Volker-Gerd Westphal.

Von Jens Steglich