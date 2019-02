Michendorf

Angekündigt hat es der Landkreis seit einer kleinen Ewigkeit, jetzt wird das Vorhaben umgesetzt: Rund 100 Flüchtlingen ziehen im Juni in das frühere Sensconvent-Hotel in Michendorf ein, das als neue Gemeinschaftsunterkunft zum 1. Juni in Betrieb genommen wird. Wie der Landkreis am Dienstag mitteilte, sollen zunächst Familien in das ehemaligen Hotel einziehen. Ab dem 1. August soll die Flüchtlingsunterkunft dann schrittweise bis zur maximalen Kapazität von 240 Plätzen belegt werden. „Dabei wird auf eine Mischung von Familien und alleinstehenden Geflüchteten geachtet“, wobei die Mehrheit Bewohner im Familienverbund sein sollen, sagte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert.

Der Landkreis muss nach eigenen Angaben in diesem Jahr etwa 1000 Asylsuchende aufnehmen und braucht dafür nach Abrechnung der Kapazitäten in den vorhandenen Unterkünften bis Ende des Jahres zusätzlich noch etwa 500 Plätze.

Fast die Hälfte davon würden nach dem jetzigen Plan im Ex-Hotel in Michendorf belegt, das der Landkreis Ende 2015 angemietet und im Herbst 2016 sogar erworben hatte, um nicht mehr die hohen Mietkosten zahlen zu müssen. Sanierung, Umbau und ein Einzug hatten sich danach allerdings deutlich verzögert.

Von Jens Steglich