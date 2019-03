Wilhelmshorst

Im Konflikt um eine Bebauung der kommunalen Fläche zwischen Peter-Huchel-Chaussee und Vogelweide in Wilhelmshorst gibt es eine Wende. Jetzt sollen die Bürger befragt werden, ob sie für die Bebauung des Grundstücks „mit altersgerechtem und sozialverträglichem Wohnungsbau“ sind. Es ist das erste Mal, dass die Kommune zu einem Bauvorhaben in der Großgemeinde Michendorf ein breites Bürgervotum einholt.

„Ich halte die Fläche für geeignet und sehe auch in Wilhelmshorst Bedarf für kommunalen Wohnungsbau. Es besteht aber keine Eile, es übers Knie zu brechen“, sagte Bürgermeister Reinhard Mirbach ( CDU). Die Bürgerbefragung wird an einen Wahltermin gekoppelt, um „ein repräsentatives Ergebnis zu bekommen, ob Wohnungsbau an der Stelle gewollt ist“. Laut Mirbach soll sie am 1. September stattfinden, wenn in Michendorf Bürgermeister- und Landtagswahlen anstehen. Zunächst war der 26. Mai im Gespräch. Im Hauptausschuss gab es Kritik daran, weil dann zu wenig Zeit für eine Meinungsbildung sei.

Bürgerinitiative plante Protestdemonstration

„Die Leute müssen vorher sehen, was genau auf der Fläche geplant wird und wie es aussehen soll“, sagte Mirbach. Er sicherte zu, dass detaillierte Pläne öffentlich vorgestellt werden. Wie verbindlich wird das Ergebnis der Bürgerbefragung sein? Es soll in die Entscheidungsfindung der Gemeindevertreter einfließen, antwortete Mirbach. „Wenn eine große Mehrheit gegen eine Wohnbebauung an der Stelle ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass die neu gewählte Gemeindevertretung es trotzdem umsetzt“, sagte er.

Der Plan, vor Erstellung eines Bebauungsplanentwurfs die Bürger zu befragen, ist freilich auch eine Reaktion auf massiven Widerstand, der sich gegen das Vorhaben formiert. Schon kurz nach der Ankündigung des Bürgermeisters, auf der Fläche mit der Wohnungsgesellschaft Gewog Mietwohnungen bauen zu wollen, bildete sich eine Bürgerinitiative um den Wilhelmshorster Michael Sauer. Er verteilte mehr als 1000 „offene Briefe“ im Ort und plante eine Protestdemonstration gegen das Bauprojekt, das aus seiner Sicht das Ortsbild massiv verändern würde. Laut Sauer sollte bei der Demonstration dafür gestritten werden, vor einer Entscheidung eine öffentliche Debatte darüber zu führen, was auf der zentralen Fläche passieren soll und dabei die Meinung der Bürger einzubeziehen. Auf die Protestdemo wird nun verzichtet. „Ich bin froh, dass wir jetzt Zeit zum Durchatmen haben und für eine öffentliche Diskussion“, sagte Sauer und fügte hinzu: „ Wahlkampf hin oder her: Es bleibt ein großer Schritt hin zu mehr direkter Bürgerbeteiligung.“

Vorschlag: Wettbewerb zur Gestaltung des Geländes durchführen

Der Wilhelmshorster, der die ehemalige Festwiese gern als „öffentlichen Begegnungs- und Erholungsraum“ sehen würde, kann sich Kompromisse vorstellen. „Wenn auf der 3000 Quadratmeter großen Fläche 800 bis 1000 Quadratmeter für eine Grünanlage genutzt werden, dann wäre das ein denkbarer Kompromiss“, so Sauer. Als Chance bezeichnete er es, „einen architektonischen Wettbewerb für die Gestaltung der Freifläche zu initiieren“. Wenn eine Mehrheit für die geplante Bebauung sein sollte, werde er das akzeptieren.

Bild aus vergangenen Tagen: Die Liegewiese der einstigen Gaststätte Hammer um 1930. Sie war damals ein beliebtes Ausflugsziel im Herzen des Ortes. Quelle: Privat

Dieter Kinzel lebt seit 74 Jahren in Nachbarschaft zur „Liegewiese“, wie Alt-Wilhelmshorster das Areal nennen. Er hat noch erlebt, wie die Wiese bis in die 1960er Jahre hinein als eine Art Biergarten genutzt wurde – durch die Gaststätte Hammer, aus der später die HO-Gaststätte „Ravensberge“ wurde. „Es gab eine Wasserfontäne, es standen Liegestühle dort“, erzählt er. Und im Sommer tranken „an weiß gedeckten Tischen die Leute Berliner Weiße“. Nach der Gastronomie-Ära sei auf der Wiese nicht mehr viel passiert. Kinzel würde aus ihr eine Parkanlage mit Bänken und Spielplatz machen. „Es ist mitten im Ort, es wäre der beste Platz dafür“, sagte er.

Für zwei Jahre Kita „Kunterbunt“ Auf der Freifläche in Wilhelmshorst stehen derzeit die Container der Kita „Kunterbunt“, die von der Johanniter Unfallhilfe betrieben wird. Das Provisorium ist auf zwei Jahre befristet. „Sobald der Kita-Neubau in Michendorf fertig ist, wird umgezogen“, so Bürgermeister Reinhard Mirbach. In Michendorf will ein Berliner Investor am Schwalbenweg eine neue Kita bauen – unter einem Dach mit einer Senioreneinrichtung.

Von Jens Steglich