Michendorf

Die Gemeinde Michendorf forciert den Ausbau der Kita-Kapazitäten und will alle Möglichkeiten prüfen, um zusätzliche Betreuungsplätze zu schaffen. So soll jetzt ein neuer Anlauf genommen werden, die Kita in Langerwisch zu erweitern. Konturen nimmt auch der Plan an, mit Hilfe eines freien Trägers eine Container-Kita in Wilhelmshorst zu errichten.

Den Vorschlag, in Langerwisch die Büros der Kita-Leiterin und des Ortsvorstehers sowie einen Vorraum in Kinder-Betreuungszimmer zu verwandeln, hatte der Ortsbeirat in der Vergangenheit mehrmals abgelehnt. Jetzt ist der Plan auf die Tagesordnung der Gemeindegremien zurückgekehrt. Angesichts der Engpässe in den Kindereinrichtungen hatte eine Mehrheit in der Gemeindevertretung jüngst beschlossen, die Erweiterungsmöglichkeiten im Langerwischer Kindergarten unter die Lupe zu nehmen. Wenn alle drei genannten Räume umgenutzt werden, könnte eine zusätzliche Kita-Gruppe eingerichtet werden, sagte Bürgermeister Reinhard Mirbach (CDU). Er geht von acht bis elf Kita-Plätzen aus, die dann in Langerwisch hinzukommen würden. Mirbach hatte den Vorschlag zur Kita-Erweiterung nach dem Prüfauftrag aus dem Gemeindeparlament wieder aus der Versenkung geholt. Ortsvorsteher und Ortsbeirat, die ihren Beratungsraum verlieren würden, steht dann das Gemeindezentrum zur Verfügung, sagte er.

Allerdings bahnt sich im Ortsbeirat erneut Widerstand an. „Der große Aufwand für die wenigen Kita-Plätze, die entstehen würden, lohnt sich einfach nicht“, sagte Ortsvorsteher Wolfgang Kroll (FBL-UWG). Er verweist darauf, dass danach 15 Erzieher und der Ortsbeirat mit einigen Vereinen woanders untergebracht werden müssen. Laut Kroll wird das Büro der Kita-Leiterin auch als Pausenraum für Erzieher genutzt und das Büro des Ortsvorstehers von Vereinen. Und das Langerwischer Gemeindezentrum, wohin der Ortsbeirat ausweichen soll, „ist total ausgebucht“, so Kroll. Täglich werde es unter anderem von Theater, Kulturbund und für Tanzkurse, Seniorensport und andere Veranstaltungen genutzt. Auch Kita-Kinder haben dort ihren Bewegungsraum.

Deutlich mehr Kita-Plätze als in Langerwisch sollen auf einem Gelände an der Peter-Huchel-Chaussee/Ecke Vogelweide in Wilhelmshorst für zwei bis drei Jahren geschaffen werden. Die Gemeinde hatte in einem Interessenbekundungsverfahren dafür freie Träger gesucht. Laut Mirbach haben zwei ihr Interesse bekundet. Eine Auswertung des Verfahrens erfolgt Dienstagabend im Sozialausschuss. Das letzte Wort hat die Gemeinvertretung, die am 25. Juni entscheiden und einen Träger auswählen soll.

Geplant ist, dass der freie Träger, der den Zuschlag erhält, die Container errichtet und die Kita mit 100 Betreuungsplätzen bis zu drei Jahre betreibt. Damit soll die Zeit überbrückt werden, bis die neue kommunale Kita in der Potsdamer Straße und der Kindergarten im Schwalbenweg fertig sind, den ein Investor aus Berlin bis 2020 errichten will. Die Gemeinde stellt das Grundstück zur Verfügung, übernimmt die Erschließung und den Bau der Fundamente für das Aufstellen der Container. Der Betrieb in der Container-Kita soll bereits nach den Sommerferien aufgenommen werden, wenn alles planmäßig läuft, sagte Mirbach. Die Gemeindevertretung hatte dem umstrittenen Plan nach kontroverser Debatte im Grundsatz am 9. April bereits mehrheitlich zugestimmt.

Zwei neue Kitas entstehen in Michendorf In der Gemeinde Michendorf fehlen nach derzeitigem Stand 153 Kita-Plätze. Geplante Kindergärten sind noch im Bau oder werden erst 2020 fertig. Deshalb sollen Engpässe mit kurzfristigen Lösungen entschärft werden. Die neue kommunale Kita in der ehemaligen Gaststätte in der Potsdamer Straße in Michendorf soll nach Verwaltungsangaben bis Ende 2018 fertig sein. Im Michendorfer Bahnstraßenviertel im Schwalbenweg will ein privater Investor aus Berlin ein Haus für Senioren und für Kinder bauen, die Kita in dem Gebäude soll voraussichtlich bis Anfang 2020 fertiggestellt sein.

Von Jens Steglich