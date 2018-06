Michendorf

Die Gemeinde Michendorf stellt die Weichen für einen Aldi-Markt der neuen Generation, der in der Luckenwalder Straße entstehen soll. Für das Vorhaben muss der Flächennutzungsplan (FNP) der Kommune geändert werden. Der Hauptausschuss hat jüngst einstimmig seinen Segen dafür gegeben, die Gemeindevertretung entscheidet am 25. Juni. Ein Nein ist nicht zu erwarten.

Der Discounter plant an der Luckenwalder Straße einen Neubau hinter dem jetzigen Aldi-Markt. Gebaut wird ein generationengerechter Einkaufsmarkt mit breiteren Gängen und niedrigeren Regalen. Der zusätzliche Platz soll vor allem auch Menschen mit Rollatoren oder in Rollstühlen genauso wie Eltern mit Kinderwagen ein bequemeres Einkaufen ermöglichen.

Der alte Aldi-Markt soll Parkplätzen weichen

Wenn der Neubau bezugsfertig ist, soll der Altbau abgerissen werden. Am alten Standort sollen dann zusätzliche Parkplätze angelegt werden, die an dem Einkaufsstandort, an dem es unter anderem auch einen Edeka-Markt gibt, dringend benötigt werden. Der Standort für den neuen Aldi-Markt ist derzeit allerdings noch Teil eines Landschaftsschutzgebietes (LSG). Eine LSG-Ausgliederung ist in Aussicht gestellt worden, wenn die Gemeinde ihren Flächennutzungsplan ändert. Der sieht an der Stelle derzeit noch Wald vor. Geplant ist, den gesamten Bereich als „Sondergebiet Einzelhandel“ auszuweisen, um den Bau zu ermöglichen. Ein größerer Teil der Bäume im besagten Bereich können nach Angaben der Gemeindeverwaltung stehen bleiben. Zudem sollen auf dem neuen Parkplatz Bäume gepflanzt werden. Der Discounter will außerdem die Kundentoiletten im künftigen Einkaufsmarkt öffentlich zugänglich machen. Beides war eine Forderung der Gemeindevertretung.

Bebauungsplanverfahren soll bis Anfang 2019 abgeschlossen sein

Wann der Bau beginnen kann, ist noch unklar. Baurecht besteht erst, wenn der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt. Im Bauamt rechnet man damit, dass das B-Planverfahren bis Anfang 2019 abgeschlossen werden kann. Vorher muss aber die Ausgliederung der Waldfläche aus dem LSG erfolgt und der Flächennutzungsplan geändert worden sein. Diese Änderung des Flächennutzungsplans hatte eine Anwaltskanzlei im Auftrag der Gemeinde unter die Lupe genommen, um zu untersuchen, ob sie Folgen für die Auseinandersetzung um die geplante Errichtung einer Deponie in der Fresdorfer Heide hat. Die Kanzlei hält diese Änderung des Plans im Bezug auf das Deponie-Verfahren für unschädlich. Der Flächennutzungsplan ist ein gewichtiges Argument der Gemeinde gegen die geplante Deponie. Er sieht in der Fresdorfer Heide keine Deponie vor.

