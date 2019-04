Michendorf

In der Mitte stehen Wohnhäuser, in denen Familien, Senioren und junge Leute leben. Im Erdgeschoss befinden sich Geschäfte oder auch ein Café. Es gibt eine Fußgängerzone und ein neues Rathaus. Und in Richtung Bahnstrecke ragen ein Ärztehaus und die Firmenzentrale des Energieversorgers EMB empor, die nebenher im Viertel auch für zusätzlichen Schallschutz sorgen. Die Wärmeversorgung des neuen Wohngebiets übernimmt ein modernes Blockheizkraftwerk, das gleich neben dem EMB-Gebäude seinen Platz hat. So oder so ähnlich soll sie aussehen – Michendorfs neue Mitte, die auf der Teltomat-Brache im Herzen des Ortes entstehen soll.

Ein entsprechendes Konzept für das ehemalige Industriegelände haben am Montagabend Stadtentwickler der Wasserstadt Limmer Projektentwicklungs GmbH in der Michendorfer Gemeindevertretung vorgestellt. Sie waren im Auftrag der Papenburg AG, dem Arealeigentümer, dort. Dem Architekten Andreas Uffelmann, den sie an ihrer Seite hatten, schwebt ein „lebendiges, kleinstädtischen Viertel mit homogener Bebauung, privaten Grünräumen und öffentlichen Straßenplätzen“ vor, wenn er über die Zukunft der Teltomat-Brache nachdenkt. Solche Visionen vom neuen Ortszentrum Michendorfs sind zwar in der Vergangenheit schon öfter entworfen worden. Doch so nah wie dieses Mal waren die Beteiligten noch nie dran, diesen Plan auch umzusetzen – auch wenn noch nicht alles unter Dach und Fach ist.

„Wir sind zuversichtlich, dass es klappt“

„Wir sind sehr weit gekommen und wir sind zuversichtlich, dass es klappt“, sagte Jörg Jungesblut, Geschäftsführer der Projektentwicklungs-GmbH, der MAZ. Die notwendigen Verträge seien weitestgehend ausgehandelt. „Wir erwarten, dass wir bis Ende April Sicherheit haben und dann noch dieses Jahr mit dem Bau beginnen können“, sagte er und fügt hinzu: „Ob es klappt, weiß man erst, wenn die letzte Unterschrift gegeben ist.“

Was jetzt noch zum Durchbruch fehlt, ist die Verabschiedung des Bebauungsplanes für das Gelände, den die Gemeindevertreter am 13. Mai beschließen wollen, und die Zustimmung des EMB-Aufsichtsrates zu dem, was das Unternehmen und die Papenburg AG miteinander ausgehandelt haben. Die EMB Energie Mark Brandenburg gilt als Ankermieter für das Gebiet. Wie berichtet, will das Unternehmen seinen Firmensitz von Potsdam nach Michendorf verlegen und Hauptmieter im geplanten Ortszentrum werden. Vorgesehen ist, dass die Papenburg AG das EMB-Gebäude auf dem früheren Teltomat-Gelände errichtet und die EMB als Mieter einzieht.

„Wir erwarten, dass die Entscheidung der EMB in dieser Woche fällt“, sagte Jungesblut. Der Bauantrag für das Gebäude des Energieversorgers ist laut Jungesblut bereits am Montag gestellt worden. Wenn alles glatt geht, soll Ende des dritten Quartals der Bau beginnen und Ende 2020 der neue Firmensitz der EMB bezugsfertig sein. Mit dem neuen Firmensitz soll gleich nebenan ein Blockheizkraftwerk gebaut werden, das Michendorfs neues Ortszentrum mit Wärme versorgt.

In der geplanten Ortsmitte könnten etwa 140 Wohnungen entstehen

In der Ortsmitte sollen etwa 140 Wohnungen entstehen – für Familien, für ältere und junge Leute. Die Stadtentwickler aus Hannover sprachen von einer gemischten Nutzung, von Miet- und Eigentumswohnungen. Möglich sei zudem, im neuen Viertel ein Hotel oder auch eine Kita zu bauen. Es gehe um eine schrittweise Entwicklung, die mit dem Bau des EMB-Gebäudes beginnen soll.

„Ich bin sehr optimistisch, dass auf dem Gelände eine attraktive Mitte gestaltet werden kann und ich bin stolz, dass nach mehr als 30 Jahren Bewegung hereingekommen ist und die EMB für das Gebiet gewonnen werden konnte“, sagte Bürgermeister Reinhard Mirbach ( CDU). Auch mit den Ärzten im Ort habe es Gespräche gegeben. Es ist das Interesse da, medizinische Leistungen in einem Ärztehaus in der Ortsmitte zu konzentrieren, sagte er.

Untersuchung zum geplanten Rathaus Im neuen Ortszentrum soll auch ein Rathaus gebaut werden. Die möglichen Varianten des Rathausbaues werden derzeit einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterzogen. Zur Wahl stehen laut Bauamtsleiter Christopher Gerhardt, dass die Gemeinde das Rathaus entweder mietet oder kauft oder ein Mietkauf vereinbart wird, bei dem die gezahlte Miete bei einem späteren Erwerb auf den Kaufpreis angerechnet wird. Welche Option gewählt wird, entscheidet am Ende die Gemeindevertretung. Wird das Rathaus gebaut, will die Gemeinde ihre bisherigen Verwaltungsgebäude in der Post- und Potsdamer Straße verkaufen.

Von Jens Steglich